El caso de supuesta corrupción protagonizado por Koldo García continúa marcando la actualidad política. Durante la tarde del martes, 27 de febrero, José Luis Ábalos compareció ante los medios para anunciar que mantendrá su acta de diputado. De esta forma, el socialista pasará a integrarse en el Grupo Mixto.

TVE emitió la comparecencia de Ábalos a través del Canal 24 Horas, que se adelantó a los acontecimientos y cometió un llamativo error en pantalla. "Comparezco para anunciarles la decisión más importante de mi vida política", comenzó diciendo el exministro.

Estas palabras, sumadas a los rumores que habían circulado en las últimas horas, provocaron que la televisión pública reaccionara con excesiva rapidez para mostrar un rótulo que nada tenía que ver con la realidad.

"Comparezco para anunciarles mi dimisión", pudieron leer en pantalla los espectadores que seguían en directo la retransmisión a través del Canal 24 Horas, poco antes de que Ábalos dijera precisamente lo contrario.

TVE rotulando que Abalos comparece para anunciar su dimisión, mientras Abalos está diciendo que se queda 😳



Lo de la tele pública es increíble pic.twitter.com/8qOvK6XIrl — Irene Robles de Alda 🇪🇸 (@IreneRAlda) February 27, 2024

Poco después, Ábalos enumeró los motivos por los que decidía no dimitir: "Ante la necesidad de defenderme y restituir mi honor como diputado y como persona, y ante la necesidad de no comprometer al Grupo Parlamentario Socialista, he decidido pasar al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados".