Traes unha cantiga? chega este mércores á media ducia de programas. Gravouse en Ourense, referencia nos cantos de taberna, porque na parroquia de Velle atopábase A Palleira, local rexentado polo músico Claudio González, Cuco de Velle, onde se facían as sesións de cantos de taberna con maior sona en Galicia. Concursan os grupos As pandeireteiras do Forrollo, Loureiro e Xurupia. Tres conxuntos que destacan polo entusiasmo nas súas interpretacións, o que fai que a súa música convide moito á participación do público. A taberna escollida para a gravación é La Coruñesa, un dos locais máis coñecidos de Ourense pola súa decoración, que lembra aos vellos cafés de principios do século pasado.

As pandeireteiras do Forrollo trátase dun grupo de mulleres do concello de Cartelle. A maioría delas están xubiladas e interesáronse pola música como un actividade para ocupar o tempo e ter unha vellez activa. Buscando un profesor de música atoparon a Pablo González, que as animou a formar o grupo e facer actuacións. Levan xa 11 anos dedicadas á música tradicional e ao canto de taberna, e teñen participado en diferentes festas, foliadas e programas de televisión, como Luar. Ademais, teñen un disco, aínda que só con cinco cancións. O que máis lles gusta de xuntarse para ensaiar non é tanto cantar e tocar, que tamén, se non ter a oportunidade de estar todas xuntas e poñerse ao día. O grupo o forman 14 mulleres e o profesor, todas tocando a pandeireta. A cantiga elixida é Xota das Neves, tamén coñecida como A Laranxiña, sendo unha das xotas mías populares do cancioneiro tradicional.

Pola súa banda, Loureiro naceu na asociación de veciños do barrio ourensán do Couto, que acumula xa máis de 30 anos de traxectoria. O seu principal obxectivo é “promover e fomentar a cultura e facilitar a convivencia e os hábitos saudables do barrio do Couto”. Unha das actividades da asociación é as clases de música, e a través delas xurdiu a posibilidade de crear un pequeno grupo de catro homes. Pouco a pouco este foi medrando e hoxe son xa dez os compoñentes. O Couto é un barrio con moita poboación inmigrante e o grupo de música fai unha importante labor de integración desta poboación. Na actualidade forman parte do grupo mulleres chegadas de Cuba. A cantiga elixida é Se te casas en Ourense, moi popular presente no repertorio de grupos como A Roda. Como instrumentación utilizan guitarras, pandeiretas, bongós e teclado.

Xurupia é o terceiro grupo da noite. Un clásico do canto de taberna formado hai uns 12 anos por 8 veciños de Laias, no concello de Cenlle. Inicialmente formaban parte dunha coral do que era director Carlos Iglesias, e cando este deixou a coral, outros membros tamén quixeron deixala e propuxéronlle formar o grupo de taberna. Como instrumentación utilizan guitarra e acordeón, e a canción elixida é Licor do negro café do grupo Lamatumbá, da que eles fan unha versión moi tabernaria.O padriño deste mércores será Fran Sieira, un bailador de referencia en toda Galicia.