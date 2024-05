El que fuera protagonista de 'El príncipe de Bel Air' acudió a presentar la película 'Bad Boys 4: Ride or Die', que llega muy pronto al cine, y se reencontró con el que afirma ser su "hermano de distinta madre" Pablo Motos.

Esta amistad, labrada durante años de entrevistas al actor, han hecho que las preguntas del presentador no sean tan incisivas como con otros invitados, y es que durante su última intervención, Pablo Motos olvidó mencionar el polémico bofetón que le propinó Will Smith a Chris Rock en la gala de los Óscar 2022 tras un chiste sobre la alopecia de su mujer.

A pesar de que el valenciano quiso obviar este tema, que hizo a Smith perder contratos multimillonarios en distintas producciones, el americano pudo hacer una referencia escondida dentro de una reflexión que hizo durante la entrevista: "He aprendido a que soy humano y no soy perfecto. Esa búsqueda de la perfección puede hacer que no te gustes nada, que pierdas autoestima. En estos últimos años me he visto obligado a aceptar mis defectos y quererme un poco más como persona imperfecta".

El silencio de Pablo Motos podría deberse al intento de Will Smith por recuperar su carrera, pues desde su bofetón al cómico, ha trabajado poco en Hollywood. Antes de 'Bad Boys 4', su último film había sido 'Emancipation', grabado previamente al incidente con Rock, y desde entonces, no se había vuelto a poner delante de las cámaras. En televisión no se le ha podido ver todavía en ninguna labor de actor, aunque es cierto que actualmente ejerce como productor ejecutivo de 'Bel-Air', el reboot de su mítica sitcom de los 90.