La casa de Joaquín Torres y una fiesta han servido para poner fin al desencuentro que protagonizaron Terelu Campos y Belén Esteban desde TVE y Canal Quickie respectivamente.

Según la revista Semana, fue la fundadora de Sabores la Esteban la que tomó la iniciativa llamando a su excompañera a bailar. Terelu, en un principio reticente, se animó a escenificar una reconciliación ante la mirada de otros famosos invitados.

Las rencillas entre ellas se desataron cuando Belén Esteban le cerró la puerta a la colaboradora de TVE a incorporarse a 'Ni que fuéramos', a lo que contestó la propia Terelu desde los programas de la cadena pública: "Ella no me espera, pero desconoce mis conversaciones y las situaciones en las que he quedado y dejado de quedar. Nadie, absolutamente nadie, de ninguna cadena, me ha dicho a mí lo que puedo o no hacer".

"Tu situación no es la misma que la del resto de colaboradores, ¿verdad? Cuando uno no juega con la misma baraja es difícil. ¿Se ha preocupado María Patiño, Belén Esteban, los que estén allí, en saber cómo estoy yo y cómo es mi situación? ¿Os habéis preocupado vosotros? Venga ya, que siempre las flechas van en una dirección, la mía, pero en la vuestra nunca", sentenciaba la presentadora.

Horas más tardes, la hija de María Teresa Campos se volvió a pronunciar en 'D Corazón' bajando el tono contra sus antiguas compañeras: "Belén Esteban aporta muchísimo a la hora de hacer un programa de televisión. Cuando hicimos lo de Netflix, dije que hubiera sido inviable hacerlo sin Belén. Es la auténtica protagonista y no me duele decirlo ni me he sentido menos por ello".