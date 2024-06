Ángel Cristo se ha convertido en todo un personaje revelación desde que participara en el formato ‘¡De viernes!’ y posteriormente fichara por ‘Supervivientes 2024’. Desde entonces, los formatos en los que participa Ángel suelen tener muy buenos datos de audiencia, mostrando el interés que ha despertado el hijo de Bárbara Rey en el público de Telecinco. Pero, ¿quién es realmente Ángel Cristo Jr.?

Ángel nace el 10 de marzo de 1981, y actualmente tiene 43 años. Viene de una familia perteneciente al circo, pues su padre es el domador de leones Ángel Cristo y su madre la actriz y vedette Bárbara Rey. Durante sus primeros años de vida convive con la gente de este mundo, viajando de ciudad en ciudad y realizando algún que otro número en el negocio familiar. Además, en 1983, nace su hermana Sofía Cristo.

Esta vida en el circo terminará pronto cuando Bárbara decida denunciar a su marido por malos tratos, y finalmente termine separándose de él. Junto a ella se van a vivir los dos pequeños, que se mudan a una casa en la Moraleja. Desde entonces, y siempre según relata el propio Ángel, empezaría una vida en la que él empieza a ejercer como el padre de la familia, cuidando tanto de su hermana pequeña como de su madre.

El propio Ángel relata en diferentes entrevistas como, durante la época de la adolescencia, su madre le utiliza para realizar diferentes fotografías junto a hombres poderosos como el rey Juan Carlos I, con el que Bárbara Rey tuvo una affair. Según Ángel, estas fotografías habrían sido utilizadas por la vedette para llegar a un acuerdo con el monarca. Además, no sería la única vez, pues también realizó fotografías a su madre con el jugador de paddle Frank Francés, que luego se venderían como un robado.

Con el tiempo, Ángel se marcha a Boston para realizar sus estudios de Comunicación Audiovisual y Producción Musical en una prestigiosa universidad, y aunque al principio Bárbara Rey se hace cargo de los gastos, Ángel tiene que volver en 2005, ante una falta de liquidez, y conceder su primera entrevista en televisión al programa ‘¿Dónde estás, corazón?’ de Antena 3. Este dinero parece que no fue suficiente para volver a Estados Unidos, y Ángel nunca terminó aquella carrera que había empezado.

En el año 2010 se produciría uno de los momentos más tristes para la familia, pues después de unos años en los que Ángel Cristo padre había tenido problemas de salud, finalmente terminaba muriendo a los 65 años. La familia, devastada, acudía unida al cementerio para dejar los restos mortales del domador de leones en su tumba.

Desde entonces se supo poco de Ángel Cristo Jr. Se apartó de los medios y trató de formar una familia junto a su expareja, con la que tuvo una hija en el año 2017, de la que no trascendió ni el nombre. Ese mismo año, Bárbara daba unas escuetas palabras a las agencias, en las que decía que “Mi felicidad es indescriptible. Soy abuela de una niña preciosa, buena y sobre todo sana. Nunca imaginé que ser abuela produjera esta felicidad tan enorme, no tengo palabras. Es preciosa, la más bonita del universo. Todos los que le han visto dicen que es la niña más bonita recién nacida que han visto. Me encantaría poder poner una foto de mi niña, pero no puede ser”.

Lo que se sabe sobre su relación con su ex, es que no terminó de muy buenas formas, y a pesar de que esta le denunció por un presunto maltrato y no le permitía acercarse a su hija, la denuncia fue finalmente archivada y Ángel fue encontrado inocente en el juzgado, justo antes de marcharse a ‘Supervivientes’.

Ahora, desde hace más de un año, Ángel mantiene una relación con Ana Herminia Illas, una modelo, presentadora y actriz venezolana que ha defendido al superviviente durante su aventura en Honduras. Tanto es así, que la joven acudió a los Cayos Cochinos para demostrarle su amor y ambos terminaron casándose (aunque de forma no oficial) en una preciosa ceremonia delante de los compañeros de concurso de Ángel.

Por lo que respecta a su familia, desde que se sentara en el programa ‘¡De viernes!’, tras todas las críticas que hizo hacia la figura de su madre, ni ella ni su hermana Sofía Cristo tienen relación con él. Además, a través de diversas apariciones públicas, madre e hija han afirmado que no dudarán en demandar todo aquello que no sea verdad, confirmando que todo está ya en manos de abogados.