Tras ganar el bote, Óscar Díaz hizo historia al llevarse a casa 1.816.000 euros, cerrando una gran etapa en el programa y su gran rivalidad con el olvidado Moisés Laguardia. Al conseguir tal hito, todo los focos recayeron sobre él y le fueron dirigidos todos los elogios y felicitaciones.

En más de una ocasión, Óscar Díaz ha agradecido públicamente las numerosas felicitaciones de amigos, familiares e incluso alguna celebridad de la cadena, pero no ha querido olvidarse de su compañero. Perder el bote ha sido un golpe muy duro y el ganador quiso mandarle un mensaje muy especial en el que le agradeció todo lo que han vivido juntos.

Juntos han formado una pareja que es ya historia de 'Pasapalabra' y de la televisión, en el que uno siempre sacaba lo mejor del otro, aunque Óscar se quiso centrar en las pausas, las comidas y los momentos previos a las grabaciones.

Así es la vida de Moisés Laguardia tras perder el bote de 'Pasapalabra'

Pese a las bonitas palabras de su compañero, es inevitable el impacto anímico que supone perder el bote de 'Pasapalabra'. En los días posteriores, Moisés reconoció en una entrevista a TVR Rioja Televisión que el día de la emisión no quiso verlo, sino que "regresé solo al hotel cuando se emitía".

"Me vino bien soltar toda la adrenalina que tenía y dormí bien y a volver a Alfaro a la vida real que tengo", contó el ya exconcursante. "Me encontré mucho cariño de la gente, y me decía que yo había sido su ganador. He recibido muchos mensajes de apoyo. Si hubiese ganado, igual no tanta gente me habría felicitado", concluyó sobre los momentos posteriores a perder el bote.