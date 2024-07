Hace siete años y medio, Manolo Lama, uno de los grandes monstruos de la radio y televisión en España, arrancó ‘El Golazo’, en Gol TV, donde le llevó Jaume Roures, ‘alma mater’ de Mediapro y, ahora, fuera ya de la compañía con mayoría china, con la frase “¡hola, que tal, aquí estamos los pesados!”. Y, hoy, siete años y medio después, en su último programa, al que acudió dejando momentáneamente la cobertura de la Eurocopa-2024 con la cadena COPE, arrancó con un anuncio que se cumplió a medias. Perdón, se cumplió hasta el último minuto: “Hemos venido aquí a reírnos, no a llorar”. Hubo millones de carcajadas y un océano de lágrimas, sí.

Pero, después de tantos recuerdos, después de tantas emociones, después de compartir, por último día, con todos sus compañeros, con todos los redactores, con todos sus colaboradores, corresponsales y tertulianos, Lama, uno de los grandes, compartas o no su estilo, rompió a llorar emocionado, para agradecerle a todo el mundo su ayuda, para soltar su primera lágrima al oír a su hija Cayetana decir “más que un gran periodista, es la mejor persona del mundo, algo que solo piensa en ayudar a la gente”. Fue el momento en que Lama miró a la cámara y dijo: “Se lo digo yo: esta gente es muy buena, mucho, son todos buenísimos”.

Programa de éxito

Lama arrancó su último comentario, tras dos horas largas de información, elogios, agradecimientos y llantos, recordando “algo que señala nuestra propia empresa, no nosotros: ‘El Golazo’ funciona como un tiro comercialmente, pero…pero nos toca respetar y aceptar las decisiones empresariales, aunque no nos guste”. Lama tuvo que ir más lejos en su último día. Tuvo que desmentir, sin demasiadas risas, ni risitas, que “haya sido Florentino Pérez quien nos eche; no, no, no ha sido así”.

La ironía, ciertamente, fue uno de los ganchos del programa a lo largo de las dos horas, en las que, lo fundamental, fue la demostración de que ellos, decenas y decenas de profesionales, que, ahora, se quedan sin su mejor empleo o en el que más disfrutaban, formaban una gran familia.

Porque, como les contó Lama a todos ellos en más de una ocasión, a lo largo de estos siete años y medio, “solo se puede trabajar, mucho y bien, llevándote bien con los tuyos, disfrutando de tu trabajo, con complicidad y compartiendo, con pasión, nuestra profesión, que es la más hermosa del mundo”.

Todos los presentes, que fueron cantidad, señalaron, a lo largo de sus discursitos e intervenciones, tres cosas importantísimas para cualquier trabajo, programa y profesión. Una, aquí siempre hemos tratado de contar lo que ocurría y no inventar jamás. “Hoy podéis decir lo que os dé la gana, ya nos han despedido”, llegó a decirles Lama a los suyos.

Segundo, la libertad ha sido plena, total, a lo largo de siete años y medio. “Jamás, nunca, en ningún momento, nos han dicho lo que teníamos que decir, jamás nos han impedido hablar de lo que pensábamos hablar y, sobre todo, siempre, siempre, nos han defendido de críticas o llamadas telefónicas del poder”, señaló Ricardo Rosety.

"Yo, de joven, quería ser Manolo Lama y, ya ven, ahora trabajo con él, ¡hasta puedo tocarlo! Una cosa tengo clara: si Lama te llama para lo que sea y dónde sea, debes dejarlo todo e irte con Lama", Carlos Pozuelo, copresentador con Manolo Lama de 'El Golazo'

Y, sobre todo, el punto en que coincidieron las decenas y decenas de profesionales que hoy han estado en el plató de ‘El Golazo’ para despedir y bajar el telón al programa más visto de la cadena ¡increíble ese dato! ¡cierran el programa de mayor audiencia de Gol TV!, ha sido afirmar, jurar, destacar que “Lama ha sido el eje de todo, el cemento que lo pegaba todo, el tío que se partía la cara por ti, fueses quien fueses, él siempre nos ha defendido en todo y de todos”, fue el sentido común.

Carlos Pozuelo, el presentador, el acompañante, el ‘alter ego’ de Lama en la mesa de presentación del programa, el profesional que sustituyó a Jesús Gallego, aseguró, resumiendo y expresando el pensamiento de todos los presentes en el plató, que “solo hay una cosa más grande que trabajar, que tener trabajo, y es trabajar con amigos”.

Trabajar con amigos

Pozuelo afirmó que el ambiente que propiciaba Lama, no era solo un ambiente de trabajo, sino un ambiente de amistad, de complicidad, de colaboración, de pensar en el otro y en lo que necesitaba de ti. “Yo, de joven, quería ser Manolo Lama y, ahora, estoy aquí, a su lado y ¡hasta lo puedo tocar!”.

Pozuelo dijo algo que también expresaron todos los presentes y que ha formado parte, yo puedo asegurarlo porque me pasa con él y con Paco González, que “cuando Lama te viene a buscar, cuando Lama te llama para que trabajes con él, en lo que sea, donde sea, en la radio, en la TV, donde sea y al precio que sea, lo tienes que dejar todo e irte con él. Todos los que estamos aquí nos iríamos donde fuese con Lama”.

Y es lo que yo llamo el efecto ‘flautista de Hamelín’. Bromearon mucho sobre lo poco que cobraban (“yo hubiese venido pagando y tú no lo sabías”, le dijo Gonzalo Miró a Lama), lo exigente que era Lama, al que, en este último programa, le ocultaron todos sus cabreos, aunque mostraron expresiones que hacían presagiar más que gritos, pero, insisto, sobre todo compartieron “disfrutar haciendo televisión, pasándolo bien en un intento de que la gente disfrutase con nuestro programa”.

“Empezamos contando el nacimiento de Kylia Mbappé y nos vamos contando el nacimiento de otra estrella única, Lamine Yamal. Nos vamos haciendo visto el final emocionante y bello de Leo Messi y nos duelo no poder contar el título que España conquistará el domingo”, comentó Pozuelo. “Y nos vamos”, lanzó, partiéndose de la risa, Lama, “sin poder asistir en ‘El Golazo’ a la presentación de Mbappé, nosotros que, a lo largo de estos siete años, hemos narrado su fichaje, año a año. Nos echan, justo cuando llega Mbappé. Pero, insisto, Florentino Pérez no ha tenido nada que ver con esto”.

"Hemos trabajado con una libertad enorme. Jamás, en el programa de Lama, nos han dicho qué debíamos decir o qué no podíamos decir. No hay nada mejor para un periodista que trabajar con libertad y Lama te la garantizaba", Ricardo Rosety, Colabador de 'El Golazo' de Gol TV

Como dijo Carlos Carpio, uno de los tertulianos de ‘El Golazo’, “cuando solía acabar ‘El Golazo’, tú oías insultos por todos lados; es decir, si te tachaban de culé, si te insultaban por madridista, si se metían contigo de todos lados, es que, seguro, habías hecho bien tu trabajo. Hemos sido osados, especialmente tú, Manolo (Lama), por rodearte de tanta gente atrevida, jamás hemos curzado las líneas rojas, de la misma manera que nunca nos sometimos al dictado de los demás. Hemos sido libres y eso, amigo, debemos agradecértelo a ti”.

Y, sí, tras escuchar a su hija Cayetana, en un mar de lágrimas, Lama rompió a llorar, muy, muy, discretamente. Y fue cuando dijo, emocionado, “esta gente es muy buena, se lo digo yo: besos a todos y esperemos vernos pronto. Cuidaros mucho, mucho”.