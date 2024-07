La pasada noche se celebró la gran final de 'Tu cara me suena 11'. Durante la última gala de la temporada, el formato presentado por Manel Fuentes sorprendió a los espectadores con el mensaje de la persona más querida del programa. Pocos minutos antes de anunciarse el ganador, Àngel Llàcer reaparecía tras meses apartado del talent show.

"Buenas noches. Qué ganas tenía de decir esto y poder estar con vosotros, pero no puedo", comenzaba dirigiéndose a todos los seguidores del 'Tu cara me suena'. "Como muchos sabéis, he tenido un percance, no estoy totalmente recuperado, y yo tengo que estar al 100% para ser presidente de ese jurado", aseguraba en el citado mensaje.

Àngel Llàcer aprovechaba la ocasión para dar las gracias de manera pública todo el cariño recibido: ""Quiero agradecer a mi familia de Atresmedia y Gestmusic, a todas las personas que hacen este programa, a mis compañeros, a los telespectadores y a mi queridísimo jurado por todos esos mensajes que me habéis mandado", confesaba tímidamente emocionado.

"Cuando uno está mal, creáis o no, esos mensajes sí que dan vida, al igual que este programa. Cuando yo esté al 100% y me sienta superpoderoso, volveré, pero eso será en la próxima edición", sentenciaba.