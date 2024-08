Uno nunca sabe las vueltas que puede dar la vida en cuestión de unos pocos años. Un día te ves joven, con toda la vida por delante, y otro, en un abrir y cerrar de ojos, el tiempo se te echa encima y te preguntas si estás haciendo lo que siempre habías querido.

Este pensamiento tan común hace que muchas personas opten por cambios de vida radical. Incluso muchos que encuentran en la estabilidad laboral y una vida aparentemente modélica, esa perseguida por muchos, y solo les queda la insatisfacción de haber terminado el camino, lo que les hace preguntarse si tanta lucha ha valido la pena.

Los hay que realmente encuentran el placer en la rutina, los hay que no, pero se resignan; y los hay que deciden dejarlo todo en busca de su verdadero yo. Fue el caso de Fabrizio Gatta, el famoso presentador de la televisión pública italiana (RAI) que, tras casi 20 años de carrera, abandonó la pequeña pantalla para perseguir su destino, ligado a la religión.

Fabrizio Gatta, de presentador de televisión a sacerdote

El suceso cogió a todos por sorpresa. Fue en el año 2013 cuando Fabrizio Gatta tomó la decisión de abandonar un puesto de trabajo que ocupaba desde 1996. Su nuevo destino no fue menos sorprendente, y es que cambiaría los platós de televisión por la iglesia.

Así, el periodista de ahora 60 años de edad logró convertirse en sacerdote por la diócesis de Ventimiglia-Sanremo, en la Liguria. Desde entonces, no ha dejado de dar pasos hacia su objetivo, ser cura; y es por ello que se graduó en Teología en el año 2019.

Sobre su gran cambio, Fabrizio lanzó una fuerte reflexión en una entrevista: "Tuve éxito, bonitos coches, hermosas mujeres, no me faltó de nada. Viví un poco de aquel sentido de omnipotencia que te da la notoriedad. Pero faltaba algo".

Ahora, desde el año 2022, ejerce como cura en Sanremo y dice sentirse verderamente feliz por fin: "Desde que emprendí este camino nunca he mirado atrás y siempre he afrontado los inconvenientes o novedades que me presentaba esta nueva condición con la fuerza que proviene de la Gracia que el Señor me concede".