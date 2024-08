‘La que se avecina’ ya ha terminado el rodaje de su decimoquinta temporada, que llegará este mismo año a Prime Video, y a falta de conocer la continuación de la serie de forma oficial, lo que sí hemos podido conocer son algunos secretos de estos nuevos episodios. Y no solo son importantes los regresos en esta temporada, sino también los “no regresos”.

Y es que a pesar de que la actriz Gemma Cuervo había pedido participar en algún episodio de la nueva tanda de la serie de vecinos, tal y como informa Formula TV, este deseo no se verá cumplido en la decimoquinta temporada. El medio afirma que a pesar de la petición de la veterana actriz, por el momento, el personaje de Mari Tere no volverá a la ficción.

Toda la trama empezó cuando Gemma Cuervo, que ha iniciado un perfil en redes sociales con la ayuda del community manager Jorge Anegón, pidió volver a participar en la serie a través de un vídeo. Por aquel entonces, hacía la petición a Laura Caballero, afirmando que “hola Laurita. Llámame. Soy Gemmita”, deseando hacer un cameo en los nuevos episodios.

Pero la petición no quedó sin respuesta, pues Laura Caballero escribió rápidamente en comentarios que “Contubernio 49 tiene las puertas completamente abiertas para ti. Ya te estamos esperando”. Además, algo que alertó sobre un posible cameo fue la visita que hicieron Alberto y Laura Caballero a la actriz por su 90 cumpleaños.

Y aunque finalmente esta aparición especial no se haya podido producir, seguro que no será por la falta de voluntad de ambas partes, pues según se ha podido apreciar en redes sociales y en todo este tiempo, es que tanto Gemma como Alberto y Laura se guardan mutuamente un cariño inmenso, fruto de sus años de trabajo juntos en ‘Aquí no hay quien viva’.