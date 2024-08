Saben que Galicia conta con cinco tipos de pementos de sona mundial? O programa da Televisión de Galicia (TVG) Nin o imaxinas permitirá coñecelos en detalle esta noite a partir das 23.30 horas. O pemento da Arnoia, o do Couto, o de Mougán, o de Oímbra e tamén o de Herbón.

Cada reporteiro do programa defenderá o seu pemento: o que ten a mellor cor, o máis grande, o máis pequeno, o máis saboroso… Sexa cal sexa o elixido, o pemento é a nosa xoia gastronómica. Ademais, grazas á realidade virtual verase como o exceso de chuvia afecta aos nosos cultivos entre eles o pemento e tamén como chegou a Galicia procedente de América.

Os reporteiros de Nin o imaxinas Leire Vázquez, Xulia Lomba, David Vilares, Noe Martínez e Sheyla Bermúdez serán os encargados de ensinarnos as propiedades de cada un dos pementos galegos por excelencia: dende A Arnoia ata Herbón, pasando por Oímbra, O Couto e Mougán. Facendo boca que todos están moi bos pero o martes pola noite da man de Alba Mancebo, en Nin o imaxinas, elexirá o preferido segundo esa defensa.

Non se pode esquecer que estamos en Galicia e aquí a unha das especialidades son as festas gastronómicas. E nesta ocasión nada mellor que música e pementos. En Padrón, Guntín, Narón, A Arnoia e Oímbra saben moito desta combinación así que non queda outra cousa que aprender dos mellores.

O pemento, todo un mundo

O pemento ten todo un universo detrás, dende a semente ata o cociñado pasando polos coidados que ten, sen esquecernos da climatoloxía e como esta lle pode afectar. Hoxe, a partir das once e media da noite, na Televisión de Galicia, todo elo nunha nova entrega de Nin o imaxinas.