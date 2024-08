Miguel Frigenti ha sido el último invitado que ha pasado por el plató que conduce María Verdoy cada tarde en Divinity. El chico ha acudido a ‘Socialité Club’ para hablar de varios temas de actualidad, entre los que destaca Adara Molinero, que se encuentra muy feliz en su relación con Álex Ghita, un entrenador personal con el que empezó hace unos meses.

Miguel ha comenzado dejando claro que “a mí este chico no me gusta nada. No me da buen rollo, no me da buena espina”, y ha contado de qué le conoce: “A mí este chico me escribía muchísimo, muy insistente con entrenarme, ser mi entrenador. Un día fui a entrenar con él y no volví porque no me gustaba. Ha pasado de mandarme lengüitas por Instagram y llamarme 'tigrecito' a bloquearme en redes sociales”.

Según ha explicado, el bloque llega cuando su relación con Adara se rompe. Ocurre durante la emisión de ‘GH Dúo’, en el que participa la madre de Adara, y a pesar de no atacarla, Miguel defendió a Ivana Icardi. Entonces “ella me llamó traidor, me bloqueó y hasta el día de hoy. Me la encontré en la fiesta de 'Supervivientes', me miró y quitó la mirada”. Fue entonces cuando Álex también dejó de seguir a Miguel en Instagram, pasando a bloquearle en redes sociales.

Sobre su relación con la concursante de ‘Supervivientes All Stars’, Miguel afirma que “no me gustan las cosas que me ha hecho, porque yo la he defendido de manera desinteresada. Me acuerdo que mi familia se gastó 600€ en votos, y cuando salió del reality, nunca podía quedar. De hecho, no vino ni a mi cumpleaños. Digamos que no estuvo a la altura. Pero no se lo tuve en cuenta. Y ya después pasó lo de ‘GH Dúo’”.

Finalmente, el excolaborador de ‘Sálvame’ le ha mandado un mensaje a Adara frente a la cámara, diciendo que “no entendí lo que hiciste, la verdad. Siempre te he querido un montón y me siento un poco decepcionado y no fue necesario lo que hiciste. Espero que te vaya muy bien con Álex, yo aquí estoy si quieres algo. Me quedo con lo bueno, un besito”.