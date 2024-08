La prensa del corazón lleva semanas relacionando a Nacho Palau con el intérprete Ricky Martin. Anoche, el ex de Miguel Bosé se sentó en 'De viernes' para despejar todas las dudas sobre su relación con el puertoriqueño.

"A Ricky lo conozco desde hace muchos años, es un bombón de tío. Tenemos mucha relación desde hace tiempo. Nos tenemos cariño mutuo", comenzaba diciendo el valenciano. "Físicamente es mi tipo de hombre, me gusta mucho. Es puertorriqueño, su forma de hablar... Además, es muy generoso y está muy pendiente. ¿A quién no le gusta Ricky Martin", confesaba.

Además, Palau contó cómo fue su reencuentro durante el concierto que el cantante ofreció en Galicia durante su gira por España: "Fui a verlo yo. Hacía tiempo que no lo veía y fue muy cariñoso". "Ricky es un tiarrón... Ricky es Ricky. Si hubiera algo más no te lo diría o se sabría con el tiempo".

Por último, el valenciano aclaró que no mantiene una relación con Ricky Martin: "No me metería en camisas de once baras con otro cantante". Además, comentó que no sabe cómo se ha tomado Bosé la cercanía con el cantante, pero no le extrañaría que estuviera "muy molesto".