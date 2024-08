Saben vostedes que o verán é para vivilo e para festexalo así que o programa da TVG Nin o imaxinas dará moitas opcións para gozar desta semana grande de festas. Os seus reporteiros recorrerán esta noite, a partir das 23.15 horas, distintos rincóns da comunidade na procura dos mellores plans. O San Roque de Vilagarcía de Arousa, o de Melide, o de Betanzos, o de Vigo, o de Cervo e o de Viveiro non deixarán ningún sen visitar. Elixan vostedes cal é o que queren coñecer ou aproxímense un pouco máis a todos eles.

Pero non todo vai ser ir de festa, o verán tamén da para gozar do sol e da praia, do río e do monte. A nova entrega do programa recorrerá tamén os mitos máis estendidos en Galicia en relación a esta época do ano.

Os nosos reporteiros Noelia García, Xulia Lomba, David Vilares, Noe Martínez e Sheyla Bermúdez serán os encargados de amosar os mellores plans para esta semana grande de festas en toda Galicia: mollarse na Festa da Auga en Vilagarcía de Arousa, bailar coas mellores orquestras en Melide, coñecer os Caneiros de Betanzos, beber a mellor queimada en Cervo ou comer no monte San Roque de Viveiro.

Son vostedes dos que pasan o mes de agosto na praia? Pois moito ollo co sol porque saben que é un dos factores que máis inflúe no envellecemento da pel? Veremos como cambia a presentadora de Nin o imaxinas, Alba Mancebo, co paso do tempo e a incidencia do sol no seu rostro.

Tamén se abordará a temperatura das augas, a do Cantábrico e a do Atlántico. Cal está máis fría? Os expertos argumentarán e darán razóns sobre si é ou non un mito.