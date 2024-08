Pilar Vidal debutará en el mundo del cine en una de las películas de Santiago Segura. Así lo relevó la pasada tarde durante la emisión de 'YAS verano'. En ese mismo lugar, los colaboradores presentes en plató pensaron que la periodista formaría parte del elenco de la próxima película de 'Torrente'.

Pese a la incertidumbre por conocer el papel que le ha ofrecido el también director de 'Padre no hay más que uno', Pilar Vidal se niega a dar más detalles: "No puedo decir cuando, pero debutaré en la gran pantalla. Yo quiero estar nominada al Goya", se limitaba a decir.

Al conocer la noticia, Pepa Romero quiso saber qué tipo de preparación estaba llevando su compañera."No ha hecho falta, tengo buenos maestros. Yo quería haber sido actriz", asegura sobre su futuro debut en la gran pantalla.

Nacho Gay se sumó a Pepa Romero preguntándola por su caché. "Poco, esto lo voy a hacer... No soy como Pantoja, no quiero que me doble Helen Mirren ni nada, quiero hacerlo yo todo", revelaba en 'YAS verano'.