‘De viernes’ regresa esta noche (22:00 horas) a Telecinco tras sus vacaciones con una de las invitadas más de actualidad: Sofía Suescun. Aunque la concursante de ‘Supervivientes All Stars’ participó en la última entrega, en las últimas dos semanas han sucedido muchas cosas en su vida que han cambiado totalmente el rumbo de la misma. El conflicto en la vida de Sofía estallaba hace unos días cuando su madre, Maite Galdeano, publicaba unos vídeos en las redes sociales en las que explicaba que había roto toda relación con su hija debido a su pareja, Kiko Jiménez. Por ello, no solo dejaba de vivir con ella, sino que no se hablaba con la persona a la que había dado vida.

Robert de Niro, becario de Anne Hathaway en Antena 3 Un nuevo pase de ‘El becario’ será la apuesta de Antena 3 para la noche de este viernes (22:10 horas). La joven dueña de un exitoso negocio online dedicado a la moda acepta a regañadientes que la compañía contrate, como parte de un programa laboral, a un hombre de setenta años como becario senior. Sin embargo, poco a poco irá dándose cuenta de lo indispensable que puede volverse para la empresa. La película ‘Como locos… a por el oro’ ocupará el prime time de La 1 de TVE (22:00 horas). Finn (Matthew McConaughey) y Tess (Kate Hudson) son un matrimonio que se dedica a la búsqueda de tesoros, pero que atraviesa una aguda una crisis matrimonial. Parece que encontrar una gran fortuna sería la única manera de salvar su relación. laSexta emite este viernes un reportaje de ‘Equipo de investigación’ (22:30 horas). El programa presentado por Gloria Serra indaga sobre los detalles del atraco a la casa de María del Monte. ¿Cómo se planificó el robo al chalé de María de Monte?. ¿Qué pruebas incriminan a los asaltantes identificados?. ¿Por qué la policía detiene al sobrino de la cantante?. Equipo de Investigación da respuestas a todas las preguntas en 'El Robo de una Noche de Verano'. La entrega es un relato documentado de las pesquisas policiales, que incluye los pinchazos telefónicos a los presuntos atracadores. El programa presentado por Gloria Serra muestra cómo los investigadores descubren la estrecha relación de Antonio Tejado con uno de los supuestos ladrones. Solo tres meses después del robo se habría producido entre ambos una reveladora conversación. Matt Damon es Jason Bourne en Cuatro Cuatro apostará este viernes por un nuevo pase de ‘El caso Bourne’ (22:00 horas). Un hombre amnésico es rescatado por un barco pesquero italiano. Carece de identidad y de pasado pero posee una serie de talentos en artes lingüísticas y de autodefensa. Confuso y desorientado, emprende una frenética búsqueda para descubrir quién es.