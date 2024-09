O verán está a rematar e, con el, chegan novos retos e oportunidades para desfrutar dos últimos días de calor e festa. Hoxe, a partir das 23.30 horas na TVG, Nin o imaxinas, falará do remate da tempada estival e como aproveitar o que queda dela. Dende superar a temida síndrome postvacacional ata descubrir outras formas de gozar dos veráns que se estenden ao longo do ano, o programa ofrecerá todas as claves para aproveitar esta época de transición ao máximo.

O programa porá o foco na síndrome postvacacional, un problema que afecta a moitas persoas ao regresar ao traballo despois das vacacións. Analizará en que consiste, como mitigala e que profesionais son os máis propensos a padecela, e os consellos para facer máis doada a volta á rutina. O verán oficial pode estar a piques de rematar, pero Galicia ofrece outras oportunidades para gozar do calor e das festas. Nin o imaxinas explorará o veraniño de San Martiño e o verán de San Miguel, e descubrirá como estes períodos alternativos poden aportar novas formas de diversión. Para moitos, setembro é a oportunidade ideal para vacacionar cando as multitudes se disipan. Na entrega de hoxe abordarase cales son os destinos máis solicitados neste mes, que servizos se volven máis demandados e como aproveitar ao máximo estas escapadas tardías. O final do verán tamén trae consigo menos horas de sol, e isto pode afectar o noso estado de ánimo e saúde mental. O programa presentará rutinas e terapias para mitigar este impacto e manter o benestar emocional durante os meses máis escuros. Despois dos excesos estivais, moitos buscan recuperar a súa forma física e volver a rutinas saudables. Así tratarase como os ximnasios e as tendas de dietética se preparan para esta demanda, e como as apps e a intelixencia artificial están a revolucionar a forma en que nos recuperamos. Fontes milagreiras de Galicia Nin o imaxinas non se esquecerá das tradicións das fontes milagreiras de Galicia. Fará un percorrido polas crenzas e rituais asociados ás fontes de Santa Xusta de Moraña, do Carme de Padrón e das Burgas de Ourense. Descubrirá como estas tradicións seguen vivas e a súa relevancia na actualidade. E ademais, os reporteiros Noelia García, Xulia Lomba, David Vilares, Noe Martínez e Sheyla Bermúdez estarán presentes en diversas romarías ao longo desta semana grande de festas en Galicia. Visitarán Baños de Molgas; Caión, na Laracha; Amil, en Moraña; Begonte e A Cañiza. O equipo do programa percorrerá estas celebracións en detalle para que o espectador poida coñecer todas as tradicións e momentos destacados.