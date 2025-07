Lena Dunham, de vuelta a territorio 'Girls' en la serie de Netflix 'Sin medida'

Cuando 'Girls' llegó a nuestras pantallas en 2012, más de uno se preguntó: ¿qué hacía Lena Dunham teniendo su propia serie en HBO con solo 25 años? ¿Será porque su madre es una artista reputada, Laurie Simmons? Esos escépticos no debían haber visto sus cortos, ni sus webseries, ni películas tan interesantes como 'Creative nonfiction' y, sobre todo, aquella obra cumbre del 'mumblecore' (movimiento indie caracterizado por la indecisión de sus personajes) llamada 'Tiny furniture', premio a la mejor película narrativa en el festival South By Southwest. Entre los fans del filme, Paul Schrader, guionista de 'Taxi driver' y director de sus propias obras maestras, quien la definió como "una buena película que se hace pasar por una película amateur".

En aquella supuestamente prematura serie para HBO encontrábamos todo lo que hizo grande a la pequeña 'Tiny furniture': su ingeniosa exploración de temas 'millennial' como la vida posuniversidad y la dificultad para entenderse con las responsabilidades adultas (o la familia con la que has vivido desde la infancia); el protagonismo de una heroína nada perfecta, más bien al contrario, reconociblemente insegura, o la combinación de rasgos del cine indie con la sensibilidad de tótems del Hollywood 'mainstream' como James L. Brooks o Nora Ephron.

Entre el amor y el odio

La protagonista de 'Girls' volvía a ser, además, un trasunto de la propia Dunham: Hannah Horvath, aspirante a escritora que piensa básicamente en sí misma, más o menos como todas sus amigas, la refinada Marnie (Allison Williams), la naíf pero menos Shoshanna (Zosia Mamet, hija de David) y la prima inglesa de esta última, Jessa (Jemima Kirke, hija del batería de Bad Company); chicas que pueden pasar de la sororidad al odio y de ahí a la adoración.

La serie fue adorada y odiada por igual. Sus detractores solían alegar que los personajes eran antipáticos (como si por eso no pudieran ser interesantes, que es de lo que se trata) o que Dunham enseñaba su cuerpo no canónico con demasiada frecuencia (como si no estuviera en su derecho): pobres alegaciones. Casi década y media después de su estreno, 'Girls' es más vista como lo que siempre fue, una maravillosa rareza sobre un momento en la historia y una época en las vidas de todos.

¿Cómo seguir avanzando en tu carrera después de algo así? Dunham no ha dejado de trabajar, pero le ha costado producir obras con la misma resonancia. Casi nadie recuerda el fallido 'remake' de aquella telecomedia británica bastante agria ('Camping') o esa comedia negra, negrísima, sobre una veinteañera virgen ('Sharp stick'); mejores reseñas tuvo su 'Lady Bird' medieval ('El libro de Catherine', con una jovencísima Bella Ramsey), pero tampoco es que hiciera temblar la Tierra. Quizá todo cambie, ojalá, con 'Sin medida' (Netflix, desde el jueves, día 10), 'romcom' serializada sobre el contraste entre las películas y la vida real, una preocupación ya presente en 'Girls'.

Comedia romántica descarnada

Dunham vuelve a lo grande para contar la historia de Jessica (Megan Stalter, revelación de 'Hacks'), ejecutiva publicitaria que se desplaza a Londres por trabajo en el momento más apropiado, cuando le va bien poner tierra de por medio para recuperarse de un desengaño amoroso: su novio (Michael Zegen) la ha cambiado por una 'influencer' (Emily Ratajkowski). Huir a Inglaterra es la gran evasión para esta anglófila; su oportunidad de convertirse en la heroína de Jane Austen o la nueva Bridget Jones que siempre quiso ser.

Pero al llegar a la capital británica entiende que las 'romcoms' de la productora Working Title suceden en otro Londres muy lejos de este, uno probablemente solo imaginario. Cada episodio tiene un juego de palabras adorable como título y uno de ellos es 'Que no, actually'. Taxistas directos, apartamento poco glamuroso, tazas de váter desbordadas… Nada aquí encaja con su fantasía. Le ayuda a adaptarse el músico indie Felix (Will Sharpe), que bien podría ser su Mr. Darcy. O solo otra enésima decepción romántica.

Como de costumbre, la autora se basa en su propia experiencia: ella misma se mudó a Reino Unido por trabajo (dirigir el primer glorioso episodio de 'Industry') y conoció allí a un músico, Luis Felber, su marido y cocreador de 'Sin medida'. De nuevo puede tirar de autoflagelación y humor descarnado. Como en 'Eres lo peor', 'Starstruck' o 'Love life', aquí la ensoñación inherente a la comedia romántica se puede combinar con la más prosaica realidad. Por momentos es fácil preguntarse si realmente estamos viendo una comedia o si esto es solo un drama en el que a veces surge un humor desesperado.

