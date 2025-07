Jorge Javier se despidió de 'El diario' presentando a su relevo y con una petición: "Tenéis que seguir viéndolo"

El verano que estos días está azotando buena parte del país también va llegando poco a poco a la televisión. El último en sumarse a esas vacaciones ha sido Jorge Javier Vázquez, que ayer se despidió de su 'Diario', tal y como recogimos hace unos días.

A partir del lunes, será Cristina Lasvinges la encargada de recoger los testimonios del programa. Por eso, en el tramo final, Jorge Javier quiso despedirse de la audiencia: "Es que me voy a ir de vacaciones y me encanta, me encanta dejar este diario en las manos de una compañera estupenda que os va a hacer las tardes de verano muy muy agradables", decía el showman mientras su compañera entraba en plató.

"Bienvenida a este, tu Diario", le decía el presentador. "Bueno desde el lunes, todavía a este, tu Diario", le corregía Lasvinges. "¿Qué tal estás?", quiso saber el catalán. "Pues estoy muy nerviosa pero muy ilusionada", decía ella.

"Que bien te lo vas a pasar, que bien os lo vais a pasar cada tarde con ella, os lo aseguro. Así que tenéis que seguir viendo cada tarde 'El Diario'", pedía Vázquez mientras se dirigía al público. "Sí, por favor", añadía su compañera.

"A partir del lunes Cristina Lasvignes en 'El diario de verano', feliz verano a todos, muchísimas gracias", concluía el comunicador, que deja por primera vez 'El diario' después de casi un año presentándolo de manera ininterrumpida.