Leire Díez rompe su silencio en televisión tras el ingreso en prisión de Santos Cerdán: "Surgen muchas preguntas que aún no sé responder"

Después de meses alejada del foco mediático, Leire Díez ha reaparecido en televisión. Lo ha hecho este miércoles, 23 de julio, en el plató de 'Todo es mentira', donde ha roto su silencio sobre la polémica en la que se vio envuelta, sus investigaciones y el ingreso en prisión de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.

"Yo ya dije que iba a desaparecer, porque ese movimiento mediático no había surgido por voluntad propia", explicó, haciendo referencia a la publicación de unos audios en una reunión privada. "Venía precedido de una investigación en un despacho de abogados. No era algo que yo hubiese previsto. Esperaba a que pasara todo lo que tuviera que pasar". Lejos de haber dado un paso atrás, Leire aseguró que ha seguido investigando. "He seguido en silencio, pero ahora algunas cosas dan la razón a los que estábamos investigando", señaló, justificando su regreso a los medios.

La investigadora también valoró cómo ha cambiado su trabajo desde que perdió el anonimato: "A veces es más difícil porque pierdes el anonimato, pero también hay gente que ahora te llama y te cuenta cosas. Hubiese preferido la del anonimato, también te lo digo".

Sobre el encarcelamiento de Santos Cerdán, se mostró sorprendida: "Supongo que como lo vivió muchísima gente, con preocupación y sorpresa, porque hasta entonces se mantenía que no había nada". Y añadió: "Es un informe muy grande el de la UCO. Cuesta estudiarlo. Yo he estudiado muchos informes de la UCO, y surgen muchas preguntas que aún no sé responder". Leire también reveló que ha hablado con los abogados de Cerdán: "Yo ya tenía relación con Jacobo. A mí lo que me han dicho es que él se ha adaptado más o menos bien dentro de las circunstancias". Según sus palabras, el exdirigente socialista quiere demostrar su inocencia: "No quiere salir con un acuerdo. Quiere salir cuando se demuestre que no se llevó nada".

Además, abordó las informaciones sobre el seguimiento en prisión: "No lo sé. Sí sé que la UCO pidió anticipar las visitas que recibe, pero el magistrado Leopoldo Puente decidió que se mantenga el protocolo habitual, e Instituciones Penitenciarias lo rechazó". "Se había mantenido que no había nada", insistió Leire, que cerró su intervención asegurando que el momento actual es clave para explicar lo que ocurrió y para responder a las preguntas que aún siguen en el aire.