Calabazas en 'First Dates': María rechaza a Adrián por su físico y un comentario inapropiado sobre sus pechos

Adrián, un soltero de Algeciras que se define a sí mismo como "un poco golfo", acudió a 'First Dates' en busca de una mujer con la que enamorarse. Aunque disfruta de la soltería, el gaditano está abierto al amor. El programa de Cuatro le organizó una cita con María, camarera de Estepona, pero el encuentro no fue lo que él esperaba.

Desde el primer momento, María dejó claro que Adrián no era su tipo: "No me gusta que sea tan chiquitito. Es muy flaco y bajito", confesó a las cámaras. Además, el hecho de que estuviera en paro fue un punto negativo decisivo para ella. "Tiene que buscar trabajo porque yo no voy a mantener a nadie", sentenció sin rodeos.

Pese a sus primeras impresiones, ambos intentaron conocer más al otro durante la velada. Sin embargo, las diferencias pronto salieron a la luz. Adrián expresó que no tendría problema en mantener una relación abierta, mientras que María reconoció que es demasiado celosa para aceptar ese tipo de vínculos. A esto se sumó la diferencia de estilos de vida: ella no bebe ni fuma, y le gusta el deporte; él sí consume alcohol y tabaco. "Me gustan los chicos que se cuidan", explicó la malagueña, que busca compartir aficiones con su pareja.

El momento más incómodo llegó con el postre. En una sala privada, Adrián preguntó a María si se había operado los pechos. "¿Por qué lo dices? ¿Porque todas estamos operadas hoy en día?", respondió ella, visiblemente molesta. El gaditano intentó justificarse con humor: "Te he visto apretadita y guay", pero María zanjó el tema con un comentario tajante: "Son mías porque las he pagado yo".

Finalmente, la cita concluyó sin química ni intención de repetir. María le dio calabazas a Adrián, dejando claro que su paso por el programa no había sido el inicio de una historia de amor.