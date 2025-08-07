Audiencias 06/08/2025
'Sueños de libertad' arrasa en las tardes, mientras la mañana de La 1 funciona a todo gas con Silvia Intxaurrondo y Javier Ruiz
Antena 3 lidera el prime time con la segunda entrega de 'A todo tren', mientras el resto de ofertas ceden terreno
Redacción Yotele
Las franjas de mañana y tarde fueron territorio dominado por Antena 3 y La 1. En la franja vespertina, 'Sueños de libertad' volvió a brillar con fuerza al firmar un excelente 15,7% de cuota, mientras que 'Malas lenguas' mejoró al alcanzar un notable 9,3% en La 1. En el otro extremo, 'La pirámide' mantuvo sus datos bajos con un 5%.
Por la mañana, La 1 también vivió una jornada positiva. 'La hora de La 1', con Silvia Intxaurrondo al frente, marcó un destacado 18,9%, mientras que 'Mañaneros 360' de Javier Ruiz y Adela González se quedó en un buen 13,8%. En comparación, 'Espejo público de verano' subió levemente hasta un 12,2% y 'Vamos a ver verano' bajó hasta un 10,2%.
Ya por la noche, 'El peliculón' de Antena 3 volvió a ganar con holgura. La comedia familiar 'A todo tren 2' lideró el prime time con un 12,3%. Telecinco apostó por 'El marido de mi hermana', que se quedó en un 7,3%. En Cuatro, 'Viajeros Cuatro' se desplomó hasta un 4,7%.
La 1, por su parte, no logró despegar en el horario estelar. '¿Algo que declarar?' se conformó con un 8,3% pese a comenzar a las 23:22h. Mejor resultado obtuvo el access prime time con 'Viaje al centro de la tele' (9,7%). En laSexta, el estreno de 'Imperio' obtuvo un discreto 4,3% y La 2 mantuvo su línea con 'Cifras y letras', que repitió un 6,6%.
PRIME TIME
La 1
Viaje al centro de la tele: 853.000 (9,8%)
Viaje al centro de la tele: 787.000 (9,5%)
¿Algo que declarar?: 445.000 (8,3%)
Antena 3
El hormiguero 19 años juntos: 886.000 (10,2%)
El peliculón “A todo tren 2”: 769.000 (12,3%)
Telecinco
First Dates: 892.000 (10,4%)
Cine 5 estrellas “El marido de mi hermana”: 406.000 (7,3%)
laSexta
El intermedio: The very best: 390.000 (4,5%)
Imperio: 235.000 (4,3%)
Cuatro
Viajeros Cuatro: 285.000 (3,6%)
Viajeros Cuatro: 514.000 (5,9%)
Viajeros Cuatro: 314.000 (4,7%)
La 2
Cifras y letras: 313.000 (4,1%)
Cifras y letras: 549.000 (6,6%)
Documaster: 205.000 (2,7%)
LATE NIGHT
La 1
¿Algo que declarar?: 170.000 (7,7%)
Antena 3
Cine “Tengo ganas de ti”: 235.000 (8,7%)
Telecinco
El rey del mando: 154.000 (5,6%)
laSexta
Cine “Los cruzados del dragón”: 65.000 (3,2%)
Cuatro
Viajeros Cuatro: 161.000 (4,4%)
La 2
Ciencia forense: 84.000 (1,9%)
Ciencia forense: 83.000 (3,2%)
Festivales de verano: 17.000 (1%)
TARDE
La 1
Malas lenguas: 717.000 (9,3%)
Valle Salvaje: 723.000 (10,1%)
La promesa: 849.000 (12,9%)
La pirámide: 317.000 (5%)
Aquí la Tierra: 484.000 (7,2%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.238.000 (15,7%)
YAS verano: 764.000 (11,3%)
Pasapalabra: 1.464.000 (21,4%)
Telecinco
Tardear: 653.000 (8,8%)
El diario de verano: 600.000 (9,3%)
Agárrate al sillón: 624.000 (9%)
laSexta
Zapeando: 440.000 (5,6%)
Más vale tarde de verano: 424.000 (6,3%)
Cuatro
Todo es mentira: Summer TEM: 408.000 (5,4%)
Lo sabe, no lo sabe: 305.000 (4,7%)
La 2
Saber y ganar: 412.000 (5%)
Grandes documentales: 232.000 (3,2%)
Malas lenguas: 332.000 (5,1%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 322.000 (18,9%)
Mañaneros 360: 398.000 (13,8%)
Mañaneros 360: 709.000 (9,7%)
Antena 3
Espejo público verano: 285.000 (12,2%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 759.000 (15,9%)
La ruleta de la suerte: 1.467.000 (21,7%)
Telecinco
La mirada crítica: 198.000 (10,8%)
Vamos a ver verano: 264.000 (10,2%)
Vamos a ver más verano: 599.000 (9,7%)
laSexta
¿Quién vive ahí?: 6.000 (1%)
¿Quién vive ahí?: 24.000 (2,4%)
Aruser@s fresh: 161.000 (8,6%)
Al rojo vivo: 230.000 (6,9%)
Cuatro
¡Toma salami!: 28.000 (3,3%)
Alerta cobra: 16.000 (1,5%)
Alerta cobra: 30.000 (1,9%)
Alerta cobra: 43.000 (2,2%)
En boca de todos: 201.000 (6,9%)
La 2
That’s English: 3.000 (0,5%)
Inglés en TVE: 4.000 (0,6%)
Flash moda: 13.000 (1,6%)
Grandes especies de África: 10.000 (1%)
Naturaleza comestible: 18.000 (1,3%)
Un país para leerlo: 23.000 (1,3%)
Caminando sobre las olas: 27.000 (1,4%)
Caminando sobre las olas: 31.000 (1,6%)
El western de La 2 “Alambradas de violencia”: 51.000 (2,4%)
El cazador: 49.000 (1,8%)
El cazador: 121.000 (2,9%)
La pirámide: 111.000 (1,7%)
Saber y ganar: 175.000 (2,1%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 1.894.000 (22,6%)
Telediario 1: 1.088.000 (12,9%)
Informativos Telecinco 15h: 866.000 (10,3%)
laSexta Noticias 14h: 570.000 (7,8%)
Noticias Cuatro 1: 445.000 (6,6%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 1.597.000 (20,6%)
Telediario 2: 740.000 (9,5%)
Informativos Telecinco 21h: 697.000 (8,8%)
laSexta Noticias 20h: 405.000 (6,1%)
Noticias Cuatro 2: 267.000 (4%)
Matinal
Telediario matinal: 143.000 (17,8%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 137.000 (17,2%)
El Matinal (Telecinco): 103.000 (8,5%)
RANKING
Diario: Antena 3 (14,1%), La 1 (10,3%), Telecinco (8,7%), laSexta (5,4%), laSexta (4,9%), La 2 (3,3%).
Mensual: Antena 3 (12,5%), La 1 (9,7%), Telecinco (8,5%), laSexta (5,7%), Cuatro (5,7%), La 2 (3,3%).
