Adiós a la televisión: Rafa Mora aprueba estas oposiciones y tendrá un nuevo oficio

El ex colaborador de televisión Rafa Mora abandona sus habituales incursiones en distintos programas de actualidad porque se acaba de convertir en funcionario. A partir de ahora, se ganará la vida con una nueva profesión. El valenciano ha aprobado las oposiciones de Policía Local y ha conseguido su plaza en una localidad madrileña. Así, pronto pasará a formar parte del cuerpo de seguridad de Pozuelo de Alarcón.

Como señalan las actas con las notas de todos los candidatos que aspiraban a conseguir uno de los quince puestos disponibles en esta convocatoria, Rafa Mora ha conseguido la calificación más alta de todas las personas que se han presentado. Las listas han sido publicadas por el Ayuntamiento de ese municipio y se pueden consultar en abierto.

¿Quién es Rafa Mora?

Rafa Mora nació en el Puerto de Sagunto (Valencia) y tiene 41 años. Comenzó a ser famoso en 2009, tras su participación en el programa televisivo Mujeres y Hombres y Viceversa. Primero, fue pretendiente de Soraya. Después, de Tamara Gorro y acabaron siendo pareja, aunque finalmente solo tuvieron una fugaz relación de un mes.

Dada la popularidad que alcanzó entre la audiencia, más adelante sería tronista, donde encontraría a la que fue su novia durante tres años, Raquel García. En la actualidad, su pareja es la influencer Macarena Millán Suárez, quede formación es pedagoga, además de técnica en comercio, marketing, salvamento marítimo y actividades deportivas.

La aparición en MYHYV sería su puerta de entrada en televisión y, a partir de entonces, se convertiría con el paso de los años en comentarista de ese mismo concurso, en colaborador de Sálvame y de Resistiré, ¿vale? y en concursante de Supervivientes. También se ha dedicado a sacar alguna canción de electrolatino y a publicar contenido en redes sociales.

En algunas épocas, se ha hecho famoso por compartir sus consejos para ligar y sus entrenamientos deportivos, habiéndose convertido en influencer fitness. Antes de darse alcanzar la fama, trabajaba como policía portuario en Valencia y ahora pasará a engrosar el cuerpo de Policía de Pozuelo.