Amor bajo presión
Sofía Suescun se declara a Kiko Jiménez con una emotiva carta en plena tormenta mediática
La influencer ha publicado en redes un texto en el que agradece a su pareja su apoyo incondicional
Carlos Merenciano
Sofía Suescun ha recurrido a sus redes sociales para dedicar unas palabras muy especiales a Kiko Jiménez, en un momento en el que, según sus propias palabras, atraviesan una etapa complicada. La influencer ha compartido una extensa carta en la que expresa su gratitud y amor hacia el que considera su gran apoyo.
En el texto, Sofía describe a Kiko como su “calma”, su “impulso” y su “abrazo seguro cuando todo fuera se tambalea”. Agradece que siempre haya estado a su lado “en las buenas y en las peores” y que haya sabido protegerla incluso antes de pensar en sí mismo. “Sé que cualquier otra persona habría tirado la toalla ante tanto machaque, pero tú eres fuerte, mucho más de lo que imagina la gente”, escribe.
La ganadora de ‘GH 16’ también destaca la generosidad de su pareja y el vínculo que les une: “En nosotros no existe la rivalidad, solo el deseo de vernos crecer”. Reconoce emocionarse al ver cómo él celebra sus logros como si fueran propios y subraya que su relación se basa en “respeto, confianza y amor del bueno”.
La carta concluye con recuerdos cotidianos, como los menús que él le prepara, su cuidado cuando ella está enferma y su capacidad para levantarle el ánimo en los momentos difíciles. “Te amo más de lo que estas palabras pueden decir, y aunque todo pase y cambie, lo único que deseo es seguir caminando a tu lado”, finaliza Sofía, firmando como “Siempre tuya”.
