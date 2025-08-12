Sonsoles Ónega y Roberto Brasero se transforman en ‘Grease’ para celebrar el regreso de ‘Y ahora Sonsoles’

‘Y ahora Sonsoles’ volverá el próximo mes de septiembre con su cuarta temporada. Antes de su regreso, el programa ha querido sorprender a los espectadores con un número musical inspirado en la icónica escena ‘Summer Nights’ de ‘Grease’, que ha servido como cierre a una temporada histórica en las tardes de Antena 3, donde ha sido líder absoluto por tercer curso consecutivo.

En esta producción especial, Sonsoles Ónega se mete en la piel de Sandy y Roberto Brasero interpreta a Danny Zuko. Ambos cantan y bailan al ritmo de la mítica canción, acompañados por colaboradores habituales como Ana Obregón, María del Monte, Carlos Quílez, Beatriz Cortázar, Paloma García Pelayo, Cruz Morcillo, Teresa Bueyes, Iñako Díaz-Guerra y Nacho Gay.

El rodaje se realizó en la Escuela Superior de Agrónomos de Madrid con un equipo de 115 personas y 40 participantes entre bailarines y figurantes. La grabación se llevó a cabo en una jornada de 12 horas, precedida de varios días de ensayos, bajo la dirección artística del coreógrafo Aarón Mata, quien ya había colaborado con el programa en promociones anteriores.

El formato de Atresmedia TV en colaboración con Buendía Estudios concluyó la temporada con un 10,5% de cuota y más de 800.000 espectadores de media. Ha liderado en el 60% de los días del curso, destacando especialmente en el público femenino, donde alcanza un 12,8% de cuota. Su combinación de actualidad, entrevistas y entretenimiento se ha consolidado como una fórmula de éxito que se emite cada tarde en Antena 3.