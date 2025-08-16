Una soltera abandona su cita en 'First Dates' tras las preguntas a la que fue sometida: "A mí me parece un escándalo"

El fracaso es parte inherente a la vida. Las personas vitales y optimistas suelen tener retos y objetivos que alcanzar, y como la vida a veces no nos lo pone nada fácil, es posible (y hasta deseable) que de vez en cuando no logremos salirnos con la nuestra y firmemos un fracaso más o menos sonado.

Eso es lo que debió pensar Ramón en su cita en 'First Dates. La protagonista, Maribel, una empresaria cántabra de 80 años, abandonó la velada con Ramón, un empresario valenciano de 72 años, tras sentir una profunda incomodidad por las preguntas inapropiadas y la actitud de su cita.

Ramón cayó rendido a sus encantos al verla, dado que 'me ha parecido una preciosidad, es muy guapa'. Nada que ver con la primera impresión de ella hacia el soltero. "Me ha parecido un chico poco guapo. Vamos, más bien feo", expresó sin cortarse un pelo. Durante la cena Ramón se dedicó a explicar los romances que había tenido. "He sido infiel a mi exmujer, me pilló con otro amigo en un festival del Mediterráneo. Se llevaba lo que se llamaba 'de rodríguez', las mujeres iban al campo o la playa con los hijos y los padres hacíamos nuestras fiestas", aseguró el soltero a Maribel nada más conocerle.

Pero la sorpresa se la dio al desvelar su intención de tener hijos. "Me han propuesto dar mi semilla e incluso tengo un amigo que con 74 años ha dejado a una embarazada. Yo le digo, Tomás, 'eres un fenómeno'". Ante semejante confesión, la soltera solo quería marcharse de la cita al escuchar tal barbaridad. "A mí me parece un escándalo. Es una cosa fuera de lo normal. Nunca he oído una cosa así".

Tras preguntarle por su intimidad sexual, Maribel, que no se vio convencida en ningún momento declaró: "Eso es mejor no hablarlo". No obstante, no se dio por vencido. "¿Sí o no? Si juegas tú sola en la intimidad quiere decir que estás viva", perseveró Ramón.

Ante tantas preguntas incómodas, la soltera calificó a su pretendiente como 'maleducado y vulgar'. Maribel ya solo deseaba abandonar su cita y volverse para Cantabria. En la decisión final y pese a que Ramón le hubiera gustado seguir conociéndola, Maribel saludó a Ramón, pero no quiso tener nunca una segunda cita.