Diane Kruger encabeza la programación del South International Series Festival 2025 en Cádiz, que cuenta con la presentación de la docuserie de José Luis Moreno

La tercera edición del South International Series Festival ya tiene lista su programación y promete convertir a Cádiz en epicentro internacional de la ficción televisiva entre el 12 y el 17 de septiembre. El certamen acogerá estrenos, homenajes y encuentros con figuras de primer nivel. Entre ellas destaca la presencia de Diane Kruger, que visitará la ciudad para presentar 'Pequeños desastres', un drama producido por Roughcut Television y Fremantle para Paramount+ UK e Irlanda, que en España se verá en HBO Max.

El sábado 13 de septiembre será una de las jornadas más intensas. La cita comenzará con dos propuestas de Womack Studios: 'Bajañí. El viaje de una guitarra', con Niño Josele y Fernando Trueba, y 'Toma, Moreno', docuserie autobiográfica sobre José Luis Moreno. Ese mismo día también llegará 'Sense FilTRES', de 3Cat, con Nico Ariso como embajador, y desde Francia se estrenará Bardot, serie documental sobre Brigitte Bardot que Movistar Plus+ estrenará próximamente. El broche lo pondrá la proyección de 'Pequeños desastres', con la propia Kruger en Cádiz.

El domingo 14 será el turno de uno de los momentos más especiales del festival, con el homenaje a Paco León. Además, se presentará 'Nibelungos: La guerra de los reinos', superproducción alemana de Constantin Film y RTL que Movistar Plus+ estrenará próximamente. También se verá 'La Morenita. Historia gráfica de la Virgen de la Cabeza', producida por Huri TV y Canal Sur, y la coproducción internacional 'TikTok, un réseau sous influence', que analiza el impacto geopolítico de la red social.

El lunes 15 de septiembre, la música y el arte popular se situarán en primer plano. Ese día se entregará el premio internacional de honor a Chris Brancato, creador de 'Narcos', y se estrenará 'La Húngara. Toma que Toma', documental de LyoMedia para Mediaset Infinity con la participación de artistas como C. Tangana o Antonio Carmona. La jornada concluirá con el estreno de 'Romi', serie de Joko TV para Mediaset España, con María Cerezuela, Elena Irureta, Natalia Millán y Asier Etxeandía en el reparto.

El martes 16 será el turno de 'Vulnerables', ficción de Atresmedia y Onza TV sobre jóvenes y salud mental, asesorada por Marián Rojas. Ese mismo día también se estrenará 'The Agent – The Life and Lies of My Father', producción noruega ganadora en Cannes Series 2025. Finalmente, el miércoles 17 el festival cerrará con dos títulos muy distintos: 'Futuro Desierto', drama de ciencia ficción de Gaumont, y 'Una perra andaluza', que explora la identidad y las raíces desde una mirada personal.

Más allá de la programación de estrenos, South volverá a ser punto de encuentro para profesionales del sector. Entre el 15 y el 17 de septiembre, la sección de Industria reunirá a creadores, productores y guionistas en mesas de debate, masterclasses y encuentros de networking. Nombres como Fran Perea, Eva Isanta, Patricia Vico, Ruth García, Clara Ruipérez de Azcárate, Natalia Sánchez o Jorge Coira compartirán espacio con expertos como Carmen Páez o Mariola Cubells, abordando temas que van desde la creciente reputación de las series españolas hasta el papel de la mujer en el thriller o la revolución de la publicidad digital.

Con este despliegue de títulos y nombres propios, el South International Series Festival consolida su posición como cita imprescindible en el calendario televisivo, reforzando su perfil internacional y su vocación de abrir la ciudad de Cádiz a la industria audiovisual mundial. El evento, producido por Womack Group, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz y la Diputación, con Mediterráneo Mediaset España Group como media sponsor y la colaboración de instituciones y empresas como Canal Sur, Iberia, Cultura Inquieta o Crea SGR.