En 'Tardear'
Marta López desmiente los rumores sobre Makoke y aclara el verdadero motivo por el que ha cancelado su boda con Gonzalo
La colaboradora ha conectado con el programa para contar cómo se encuentra su amiga después de cancelar la boda prevista para septiembre.
Kevin Rodríguez
Ayer una hecatombe sacudía los planes de futuro de Makoke. La televisiva cancelaba su boda con Gonzalo por lo ocurrido en 'Fiesta' y 'Tardear' se hacía eco rápidamente de la noticia.
Hoy el programa de Telecinco ha entrevistado a Marta López, íntima amiga de la colaboradora y una de las invitadas a su boda para saber cómo se encuentra la ex de Kiko Matamoros tras la noticia conocida ayer.
"Está pasando una situación complicada. Se cancela, pero se pospone. Es por un motivo estrictamente médico, de alguien muy cercano a Makoke. Nada que ver con la pareja", afirma López, que desvincula la cancelación de la boda de las comprometidas informaciones que 'Fiesta' destapó el fin de semana, algo que ya dejaba claro su amiga anoche con un comunicado.
"Hay alguien de la anterior vida de Gonzalo que va malmetiendo, pero no tiene nada que ver. Gonzalo no ha cometido ningún delito. Lo único real es la enfermedad de un familiar", añadió la colaboradora.
- La fiesta gastronómica con la que te chuparás los dedos este fin de semana: a menos de media hora de Santiago y con mucha música
- El perro más famoso de Santiago: un border collie causa furor en redes jugando a la pelota en la Rúa do Franco
- Dos playas gallegas se cuelan entre las 'favoritas' de The Times (y no son ni Rodas ni Las Catedrales)
- Oportunidad inmobiliaria en Santiago de Compostela: 4 dormitorios, luminoso y perfectamente accesible por 169 000 euros
- Cambio en los autodespidos: te podrás ir de tu empresa con indemnización si cumples los siguientes requisitos
- Vuelven los paraguas a Santiago después de casi cuatro semanas sin lluvia
- Pontepedriña muda a súa paisaxe
- La Policía Nacional de Santiago salva la vida a una mujer que envió mensajes de despedida a su familia