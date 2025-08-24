En 'Agárrate al sillón'
Eugeni pone a Rafa Castaño contra las cuerdas con esta pregunta sobre 'Supervivientes' y el concursante responde tajante: "Lo haría mejor..."
El presentador sorprendió a su concursante al preguntarle por el reality de aventuras.
Kevin Rodríguez
'Agárrate al sillón' sigue su curso en Telecinco después de que haya pasado más de un mes desde su estreno. El concurso se emite cada tarde con Rafa Castaño como su concursante principal.
El que fuera campeón de 'Pasapalabra' se juega su silla cada tarde, resolviendo con apuros algunos duelos de altura que ha tenido en el programa. Pero en esta ocasión, quien le puso contra las cuerdas fue el presentador, Eugeni Alemany.
El showman le preguntó al concursante entre ronda y ronda si participaría en 'Supervivientes', obteniendo un tajante "ni de coña" por respuesta. "Yo creo que lo harías bien", le insiste el presentador. "Bueno, eso es otra cuestión", decía él tratando de escurrir el bulto.
"¿Y si yo fuera? Si yo fuera a 'Supervivientes', ¿vendrías a defenderme al plató?", le cuestionaba Alemani. "Hombre, por favor", decía el concursante despejando cualquier tipo de duda. "Hemos pasado muchas horas juntos. Lo haría mejor en el plató que allí en la isla", concluía desatando la risa del público.
- Luto en la Policía Local de Santiago: muere Francisco Pena Turnes a los 62 años de edad
- La fiesta gastronómica con la que te chuparás los dedos este fin de semana: a menos de media hora de Santiago y con mucha música
- Oportunidad inmobiliaria en Santiago de Compostela: 4 dormitorios, luminoso y perfectamente accesible por 169 000 euros
- La ruta de senderismo más espectacular de Galicia está en la Costa da Morte y se hace entre acantilados de infarto
- Estrellas y soles: los restaurantes compostelanos en las guías Michelin y Repsol
- Una ciudad gallega será este fin de semana el epicentro del universo Nintendo
- La Policía Nacional de Santiago salva la vida a una mujer que envió mensajes de despedida a su familia
- Fallece en A Coruña el empresario Ángel Jove Capellán