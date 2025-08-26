El legado que deja Verónica Echegui: será protagonista de 'Ciudad de sombras', la nueva serie pendiente de estreno en Netflix

El fallecimiento de Verónica Echegui a los 42 años ha conmocionado al cine y la televisión española. La actriz, reconocida por su versatilidad y talento, deja una última huella en la pequeña pantalla como protagonista de 'Ciudad de sombras', una serie original de Netflix que aún no ha visto la luz y que se convierte en uno de sus legados artísticos más significativos.

Este thriller policíaco adapta la primera novela de la tetralogía de Milo Malart, escrita por Aro Sáinz de la Maza. La historia arranca con un macabro crimen en plena Casa Milà –más conocida como La Pedrera–, donde aparece un cuerpo calcinado en la fachada del emblemático edificio de Gaudí. El inspector Milo Malart (Isak Férriz), suspendido por indisciplina, es llamado de nuevo a la acción para resolver el caso en Barcelona. Su compañera será la subinspectora Rebeca Garrido, papel interpretado por Verónica Echegui.

El reparto lo completan nombres de gran peso en la ficción española como Ana Wagener, Manolo Solo y Jordi Rico. La producción corre a cargo de Arcadia, responsables de 'El cuerpo en llamas', y está dirigida por Jorge Torregrossa ('Fariña', 'Intimidad'). Los guiones han sido firmados por Carlos López y Clara Esparrach, responsables de trasladar la tensión y crudeza de la novela a la pantalla.

Rodada en Barcelona durante el otoño e invierno de 2024, 'Ciudad de Sombras' cuenta con seis episodios que verán la luz próximamente en Netflix. Su estreno se convierte ahora en un homenaje inesperado a Verónica Echegui, que vuelve a demostrar en esta ficción su capacidad para encarnar personajes de gran intensidad y complejidad.

Con este proyecto pendiente de estreno, la actriz deja una obra más en su trayectoria que podrá ser recordada por el público y que pone de manifiesto su pasión por un oficio que cultivó hasta el final de su vida.