Laura Moure se emociona al desvelar su peor momento en 'La Ruleta de la Suerte': "Me sentía sola"

Antes de que 'La Ruleta de la Suerte' llegara a su vida, Laura Moure llevaba un ritmo de trabajo agotador en el mundo de la moda: "Viajaba muchísimo, estaba siempre lejos de mi familia y me sentía sola. Era un no parar", recuerda. Justo cuando tenía la maleta preparada para viajar a Milán para trabajar, recibió una llamada inesperada que cambiaría su destino: el casting para el programa. "Decidí retrasar el viaje para probar suerte, y ya no me dejaron irme", confiesa.

Aunque reconoce que a veces echa de menos aquella vida llena de viajes y cambios constantes, Laura no tiene dudas de que tomó la mejor decisión. Después de años trabajando en moda y publicidad, el salto a la televisión fue algo inesperado: "Nunca me había imaginado haciendo esto, pero se dio así. Solo puedo agradecer".

Laura explica que el cambio no solo le ha permitido una vida más estable, sino también una conexión auténtica con el público. Aunque en el mundo de la moda debía adaptarse a diferentes roles constantemente, en La Ruleta de la Suerte ha encontrado la libertad de ser ella misma: "En la moda me inspiraba en alguien diferente cada día, porque es un trabajo muy camaleónico. Pero aquí nunca me he inspirado en nadie, creo que lo que hago es muy diferente. No me gusta imitar, me gusta ver lo que me fluye", confirma. Confiesa que en su momento tuvo muchas dudas sobre si quedarse o no, pero mirando atrás, se siente orgullosa de haber tomado aquella decisión. Sobre el futuro, Laura lo tiene claro: "En diez años me veo aquí, porque La Ruleta va increíblemente bien. Vamos a hacer otros diez años, estoy segura", sentencia la copresentadora, confirmando que no piensa mvoerse de donde está en el futuro, También ha comentado lo agradecida que se siente por el cariño del público: "Me abruma y me llena. No lo cambiaría por nada”. Y ha terminado mandándole un mensaje a sus seguidores: "Que sigan su corazón y que hagan lo que realmente sienten que les va a gustar y que les va a hacer feliz".

Además, estar en antena, codo con codo durante diez años provoca una complicidad que nos encanta entre Jorge y Laura. Y hay situaciones en La ruleta de la suerte en las que los copresentadores, con una mirada, ya saben lo que el otro piensa.

Esto ocurría cuando se daba un hecho casi insólito, que pocas veces hemos visto en La ruleta de la suerte. “Va a suceder, ¿verdad?”, Jorge revelaba un momento que no es el favorito de Laura, pero que, de todas formas, lo iba a dar absolutamente todo.