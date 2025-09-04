'De viernes' anuncia el regreso bomba de Rocío Flores y la vuelta de Montoya a la televisión

'De viernes' estrena mañana a las 22:00 horas su nueva temporada en Telecinco. El programa de Santi Acosta y Bea Archidona regresa con Rocío Flores y Montoya como potentes invitados.

Además, Lydia Lozano será otra de las entrevistadas y posteriormente se unirá al equipo de colaboradores, tal y como oficializó Telecinco con este anuncio.

Rocío Flores vuelve a la cadena tras años alejada del foco mediático. La hija de Antonio David protagonizará el primer scoop de la temporada después de dos años sin estar en un programa.

Además, Montoya también regresará a Telecinco después de meses sin pisar los platós después de su icónico paso por 'La isla de las tentaciones' y después de llegar a la final de 'Supervivientes'.

El equipo de colaboradores de 'De viernes' estará formado principalmente por Terelu Campos, Ángela Portero, Antonio Rossi, José Antonio León y su última incorporación, Lydia Lozano.