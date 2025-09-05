A MIÑA GRAN CIDADE
Noelia Rey: «Ninguén se espera a Touriñán xogando ao futbolín con Marián Mouriño en Balaídos»
A nova tempada de «A miña gran cidade» chega á Televisión de Galicia chea de sorpresas e caras novas
R. V.
Norma Duval, Xosé Antonio Touriñán, Belinda Washington, Bertín Osborne, Marián Mouriño, Tamar Novas, Azúcar Moreno, Manuel Jabois ou Boris Izaguirre serán algúns dos rostros do exitoso programa «A miña gran cidade» na súa segunda tempada, conducida por Noelia Rey.
Que podemos esperar desta nova tempada?
A dinámica é a mesma: un famoso recibe un convidado sorpresa ao que debe ensinarlle a súa cidade nunha hora como máximo. Pero hai novidades! Esta tempada xa non imos só ás urbes, tamén visitamos vilas do país, como Ribadeo, Cangas, Rianxo, Fisterra... Se a xente comeza a ver famosos paseando polo seu concello, xa sabe a razón (risas).
Veremos rostros moi coñecidos.
E tanto! O que buscamos –e creo que conseguimos– son combinacións que, de primeiras, poidan sorprender. Tamén apostamos por perfís menos habituais na TVG, como Norma Duval, Belinda Washington, Marián Mouriño, Manuel Jabois, Boris Izaguirre, Tamar Novas, Azúcar Moreno ou Sonia y Selena, entre moitos.
Como o convidado é sorpresa, o anfitrión e el non se coñecen ata o programa. Lévanse ben?
(Suspira) É un programa cheo de emocións e hai xente que leva mellor as emocións que outras… (risas). Digamos que hai un anfitrión en concreto que tivo que controlar un pouco a súa convidada, que por momentos foi unha bomba a piques de estoupar (risas). Polo xeral todos se portaron ben e se involucraron na dinámica do programa, ao final están coñecendo un lugar de verdade e failles ilusión.
O primeiro episodio xunta a Eva Iglesias e Bertín Osborne en Rianxo.
Si, neste caso Eva e Bertín xa se coñecían de antes. Non queriamos levalo a unha gran cidade, el xa coñece moito Galicia. E atinamos, nunca estivera en Rianxo! O programa vai sorprender porque imos ver unha faceta de Bertín á que non estamos acostumados, máis persoal, na que comparte moito do seu día a día. Eva fixo que se sentise moi cómodo e acabou abríndose con ela.
Algún episodio que vaia impactar moito a audiencia?
Creo que o de Marián Mouriño amosando Vigo a Xosé Antonio Touriñán. Aínda que vai moi enfocado á rivalidade histórica, é un programa de unión Vigo-A Coruña e Celta-Dépor. Ademais, coñecemos a parte máis persoal e desenfadada da presidenta, que rara vez se ve en pantalla. E ninguén se espera a Touriñán xogando ao futbolín en Balaídos! (Risas) Quedou un derbi para no perdelo.
Que tal administran os famosos o tempo?
Uf, iso si que me trae dores de cabeza! Practicamente en todos os episodios piden que lles amplíe o tempo. Incluso hai algún famoso que directamente se quita o pinganillo para non escoitarme e seguir ao seu (risas). É complicado, tiven que ceder bastante, pero en moitas ocasións pagou a pena.
Cal é a clave do programa?
Algo que fai moi ben o equipo de A miña gran cidade é conseguir que os famosos se esquezan de que teñan cámaras seguíndoos, ábrense moito con nós. A xente é moi xenerosa co programa e a atmosfera que se crea é case máxica.
A primeira tempada tivo unha gran acollida.
Si, penso que gustou moito tanto polo labor de ensinar as cidades cun prisma máis persoal como pola parte de entretemento, mesturando dous rostros coñecidos sen relación aparente. É algo que xera moita curiosidade á xente.
Tamén no sector gustou o formato.
Temos a sorte de presentar este sábado a segunda tempada no prestixioso Festival de Televisión de Vitoria, estamos moi contentos. Esperamos que esta segunda tempada guste e sorprenda, que cremos que si (risas).
- Ryanair cierra su base en Santiago y pone en jaque a su personal: 'Para quien tiene una familia es un problemón
- Un restaurante gallego, entre los mejores para comer este septiembre según National Geographic
- Nova residencia universitaria no corazón histórico
- Vuelta a casa desde Santiago: «Siento que no me quiero ir, en Madrid aún hace mucho calor”
- El joven que está dando la vuelta a la Península andando llega a Santiago: 'No tengo palabras. Qué parada tan especial
- Abre unha residencia universitaria no corazón histórico de Santiago: Loureiros Dorm
- El paseo marítimo más pintoresco de Galicia está a solo 45 minutos de Santiago: pasarelas y puentes de madera sobre el mar
- Falece a histórica militante África Leira Sanmartín