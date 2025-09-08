David Broncano y su particular ‘Revuelta’ regresan esta noche a La 1

David Broncano y su equipo –Ricardo Castella, Jorge Ponce, Lalachus, Grison y Sergio Bezos– regresan hoy (21.50 horas) al access prime time de La 1 y RTVE Play con La Revuelta, el formato revelación de la pasada temporada televisiva que tanto dio de qué hablar.

Producido por RTVE en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio) y Encofrados Encofrasa, La Revuelta vuelve a partir de hoy a su cita habitual de lunes a jueves desde el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid con la esperanza de liderar una franja nocturna en la que reina desde hace 11 años El Hormiguero, programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos que, sin duda, será esta nueva temporada televisiva el rival a batir. En la temporada pasada, La Revuelta logró una cuota media de audiencia de un 13,6%, con 4,6 millones de espectadores únicos por programa incluyendo el diferido.

Este será el segundo año de La Revuelta en televisión, y aunque se esperan cambios en el espacio televisivo, algo que ya ha anunciado RTVE, el programa seguirá fiel a su esencia, siendo un show vivo e impredecible en el que puede pasar cualquier cosa, desde las entrevistas atípicas del presentador nacido en Santiago de Compostela a perfiles de lo más variado hasta las intervenciones sin filtros de sus colaboradores habituales –el descaro de Jorge Ponce, ya sea a pie de calle o en plató; la música y el humor de Ricardo Castella y Grison; los comentarios de Sergio Bezos desde el público del teatro; o las apariciones siempre sorprendentes de Lalachus–. Junto a todos ellos, veremos la aparición de nuevos colaboradores sorpresa que seguro que darán mucho de qué hablar.