David Broncano y su particular ‘Revuelta’ regresan esta noche a La 1

El presentador nacido en Santiago vuelve con todo su equipo al ‘prime time’ de TVE (21.50 horas) con el objetivo de liderar la franja nocturna

El presentador David Broncano, en ‘La Revuelta’

El presentador David Broncano, en ‘La Revuelta’ / Europa Press

Rodrigo Paz

David Broncano y su equipo –Ricardo Castella, Jorge Ponce, Lalachus, Grison y Sergio Bezos– regresan hoy (21.50 horas) al access prime time de La 1 y RTVE Play con La Revuelta, el formato revelación de la pasada temporada televisiva que tanto dio de qué hablar.

Producido por RTVE en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio) y Encofrados Encofrasa, La Revuelta vuelve a partir de hoy a su cita habitual de lunes a jueves desde el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid con la esperanza de liderar una franja nocturna en la que reina desde hace 11 años El Hormiguero, programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos que, sin duda, será esta nueva temporada televisiva el rival a batir. En la temporada pasada, La Revuelta logró una cuota media de audiencia de un 13,6%, con 4,6 millones de espectadores únicos por programa incluyendo el diferido.

Este será el segundo año de La Revuelta en televisión, y aunque se esperan cambios en el espacio televisivo, algo que ya ha anunciado RTVE, el programa seguirá fiel a su esencia, siendo un show vivo e impredecible en el que puede pasar cualquier cosa, desde las entrevistas atípicas del presentador nacido en Santiago de Compostela a perfiles de lo más variado hasta las intervenciones sin filtros de sus colaboradores habituales –el descaro de Jorge Ponce, ya sea a pie de calle o en plató; la música y el humor de Ricardo Castella y Grison; los comentarios de Sergio Bezos desde el público del teatro; o las apariciones siempre sorprendentes de Lalachus–. Junto a todos ellos, veremos la aparición de nuevos colaboradores sorpresa que seguro que darán mucho de qué hablar.

