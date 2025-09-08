A TVG aposta por novas caras para liderar os informativos en Galicia
Antía Araújo e David Valverde incorpóranse á presentación do ‘Telexornal Mediodía’ e do ‘Telexornal Fin de Semana’
A Televisión de Galicia (TVG) inicia este luns unha nova etapa nos seus servizos informativos para seguir consolidando o seu liderado na comunidade galega. Para acadar o seu obxetivo, durante toda a temporada 25-26, trae reforzos estratéxicos tanto diante como detrás das cámaras.
Entre as novidades máis visibles, destacan a incorporación aos telexornais de novos talentos como a xornalista Antía Araújo (Telexornal Mediodía, 14.25 horas) e David Valverde (Telexornal Fin de Semana, 14.25 e 21.00 horas). Así mesmo, Pablo Muñoz continuará como referente do Telexornal Serán (20.55 horas), consolidado como un dos informativos máis seguidos da canle.
Pola súa parte, o Galicia Noticias (14.00 horas) manterá o seu clásico espírito de proximidade con Raúl Quián de luns a venres e Chus Tanoira nas fins de semana. As mañás informativas seguirán a cargo de Almudena Rodríguez de Urzáiz no Bos Días (08.00 horas), que marcará a axenda diaria con entrevistas de actualidade política, económica e social.
A información deportiva afronta tamén un novo curso con Terio Carrera no Bos Días (08.00 horas), Sevi Martínez ao mediodía (15.15 horas), Lorena Pose á noite (21.25 horas) e Irene Lourido nas fins de semana. Ademais, o En Xogo (domingo, 22.50 horas) será conducido por Sevi Martínez, con novidades, e tamén co equipo clásico de enxogueiros.
- Raxoi sostiene que Ryanair no deja Santiago solo por la subida de tasas: 'As rutas daban beneficios; os avións ían e viñan cheos
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- Quejas de los vecinos de la rúa Carretas de Santiago por la actitud incívica de algunos turistas
- Indignación entre el personal de Ryanair en Santiago: «No nos dan ningún detalle sobre nuestro futuro»
- El 30 % de las viviendas que se subastan en Santiago no encuentran comprador
- Investigan a un chaval de 15 años que pilotaba un tractor con su madre por Barbanza
- Vueling e Iberia valorarán reforzar su oferta en Lavacolla y Volotea estudia la oportunidad
- Uno de los miradores con las vistas al mar más espectaculares de Galicia está a 1 hora de Santiago