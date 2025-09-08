Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A TVG aposta por novas caras para liderar os informativos en Galicia

Antía Araújo e David Valverde incorpóranse á presentación do ‘Telexornal Mediodía’ e do ‘Telexornal Fin de Semana’

Presentadores dos informativos da TVG durante a temporada 25-26

Presentadores dos informativos da TVG durante a temporada 25-26 / CRTVG

Rodrigo Paz

Santiago

A Televisión de Galicia (TVG) inicia este luns unha nova etapa nos seus servizos informativos para seguir consolidando o seu liderado na comunidade galega. Para acadar o seu obxetivo, durante toda a temporada 25-26, trae reforzos estratéxicos tanto diante como detrás das cámaras.

Entre as novidades máis visibles, destacan a incorporación aos telexornais de novos talentos como a xornalista Antía Araújo (Telexornal Mediodía, 14.25 horas) e David Valverde (Telexornal Fin de Semana, 14.25 e 21.00 horas). Así mesmo, Pablo Muñoz continuará como referente do Telexornal Serán (20.55 horas), consolidado como un dos informativos máis seguidos da canle.

Pola súa parte, o Galicia Noticias (14.00 horas) manterá o seu clásico espírito de proximidade con Raúl Quián de luns a venres e Chus Tanoira nas fins de semana. As mañás informativas seguirán a cargo de Almudena Rodríguez de Urzáiz no Bos Días (08.00 horas), que marcará a axenda diaria con entrevistas de actualidade política, económica e social.

A información deportiva afronta tamén un novo curso con Terio Carrera no Bos Días (08.00 horas), Sevi Martínez ao mediodía (15.15 horas), Lorena Pose á noite (21.25 horas) e Irene Lourido nas fins de semana. Ademais, o En Xogo (domingo, 22.50 horas) será conducido por Sevi Martínez, con novidades, e tamén co equipo clásico de enxogueiros.

