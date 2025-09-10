Nacho Cano reaparece en televisión en 'El hormiguero' y expone su versión sobre el caso de los becarios mexicanos: "Temo que me peguen un tiro"

Nacho Cano volvió este martes a la televisión para conceder en 'El hormiguero' su primera entrevista desde que se archivara la causa en la que fue investigado por la contratación de becarios mexicanos en su musical "Malinche". El productor y exintegrante de Mecano aprovechó la ocasión para repasar cronológicamente los episodios que, según su relato, derivaron en su detención en 2023.

El músico situó el origen en 2021, tras recibir una medalla de manos de Isabel Díaz Ayuso y agradecer públicamente la apertura de los teatros durante la pandemia. Según explicó, dos días después de aquel acto “a alguien le sentó mal”. Dos años más tarde, en mayo de 2023 y en plena campaña electoral, afirmó que tres personas entraron en su vivienda durante veinte minutos sin sustraer nada, un episodio que él interpretó como “un mensaje”.

En diciembre de ese mismo año, Cano trajo a España a un grupo de jóvenes mexicanos como becarios del musical. A los pocos días, una de ellas fue apartada del proyecto y acudió a una comisaría. Según su versión, a partir de ahí se inició una operación policial que terminó con la detención de los participantes y su propio arresto: “A los dos días me llaman y me detienen”, explicó. Añadió que uno de los agentes que le interrogó había estado presente en la entrada a su casa meses antes.

El artista aseguró que a raíz de la imputación perdió contratos y sufrió un desgaste profesional. “Cuando me imputó ya sabía que se iba a jubilar (...) pidió informes que decían que todo estaba perfecto, pero aun así prolongó el proceso”, relató sobre la jueza del caso. También mencionó que, mientras salía de la comisaría, ya había informaciones publicadas en El País y la Cadena SER.

En la recta final de la entrevista, Cano subrayó que ha tomado medidas de precaución ante posibles represalias: “Temo que me peguen un tiro y he dejado un dinero en una cuenta por si lo hacen que lo paguen”. Asimismo, dijo sentirse más seguro en México que en España y agradeció públicamente el apoyo de Alaska y Mario Vaquerizo.