RTVE calienta motores para la celebración del Benidorm Fest 2026 con la presencia de España en Eurovisión en el aire: estas son sus fechas y novedades

Radio Televisión Española (RTVE) ya calienta motores para la celebración del Benidorm Fest 2026. Y es que la corporación pública, organizadora del festival alicantino, no solo ha dado a conocer esta semana su intención de consolidar el Benidorm Fest como uno de sus grandes productos estrella de la temporada, sino que, además, tiene el objetivo de reforzar la identidad propia de lo que considera "la fábrica de hits y gran escaparate de la música española", expandir la marca Benidorm Fest y acercarse en la nueva edición del certamen –la quinta, que se celebrará entre los días 10 y 14 de febrero– cada vez más al modelo de producción de Eurovisión.

Con el propósito de elevar el nivel del festival, el jefe de la delegación española en Eurovisión, César Vallejo, también ha anunciado esta semana que el bailarín Borja Rueda será el coreógrafo del Benidorm Fest 2026. De esta forma, Rueda se suma al equipo artístico que encabezan el escenógrafo Sergio Jaén y el director visual y responsable de los diseños de escenografía e iluminación, Ari Levelä. Junto a ellos, estarán el productor José María Payueta y la realizadora Mercè Llorens.

¿Cuáles son las grandes novedades del Benidorm Fest 2026?

Eso sí, la incorporación del bailarín Borja Rueda no será la única novedad del Benidorm Fest, festival cuyos participantes se darán a conocer en la primera quincena de octubre tras ser elegidos por un nuevo comité de expertos –una vez se cierre el próximo 24 de septiembre el plazo de presentación de candidaturas– que cambiará su sistema de valoración. Será por consensos colectivos y no por votaciones individuales con el fin de garantizar un proceso más equilibrado.

Los artistas seleccionados por ese nuevo comité de expertos se podrán subir a mediados de febrero a un escenario, ubicado en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, que contará con un diseño pentagonal inspirado en el balcón del Mediterráneo de la localidad alicantina y una gran pantalla LED.

Otra de las grandes novedades del Benidorm Fest 2026 es que, por primera vez, el festival contará con ensayos generales abiertos al público antes de cada gala, una medida con la que RTVE busca "acercar el certamen al modelo de producción de Eurovisión" al mismo tiempo que se pretende dar un paso más en la profesionalización del festival.

Un certamen que, en esta quinta edición, incorporará dos modelos distintos para las puestas en escena de los artistas participantes. Uno de ellos permitirá a los aspirantes al Micrófono de Bronce desarrollar su propuesta de la mano del equipo artístico de RTVE con Sergio Jaén al frente. El otro permitirá a los participantes que así lo prefieran trabajar con su propio equipo creativo con el seguimiento y apoyo técnico de RTVE.

Se desconoce si el ganador de la próxima edición representará a España en Eurovisión, como en festivales anteriores, sobre todo si tenemos en cuenta la posibilidad de la salida de España del certamen de la canción europea –planteada en los últimos días por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun– si su organizadora, la UER, no expulsa a Israel por sus ataques a la población civil de Gaza. Lo que está claro es que el ganador no solo recibirá el ya tradicional Micrófono de Bronce, también un premio en metálico de 150.000 euros brutos. De esta cuantía, 100.000 euros serán para los intérpretes y 50.000 para los autores de la canción ganadora.