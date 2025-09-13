Touriñán, a Mouriño: «É fácil facerse do Celta con todo o que están montando»
«No Dépor temos moita envexa desa aposta pola canteira», confesa o humorista galego
A presidenta do conxunto celeste pídelle ao cómico coruñés que fiche polo club vigués
Gabriel Fuentes
A Televisión de Galicia (TVG) estrea hoxe sábado as 22.30 horas un novo episodio de A miña gran cidade. Nesta ocasión, a presidenta do Real Club Celta, Marián Mouriño, ábrelle as portas do club ao humorista Xosé Antonio Touriñán, deportivista confeso que terá que decidir se queda na cidade olívica ou marcha co billete de volta.
A presidenta celtista enfróntase a un partido difícil na casa cun rival de altura que chega por sorpresa. Para conquistalo, prepara un percorrido moi persoal e 100% celeste. Touriñán recoñece que non entraba nos seus plans recalar en augas célticas, pero non perdeu ocasión de aceptar o reto: «Ela intentará convencerme de que me cambie de bando, pero veño moi preparado, vaino ter moi complicado», avisa, entre risas.
A pesar de entrar «nunha contorna hostil» e «demasiado celeste» como Vigo, o certo é que o actor garda moito agarimo á cidade, especialmente ao teatro García Barbón, onde viviu «as mellores experiencias nun aplauso final nun teatro».
Afouteza, primeiro asalto
Touriñán sorprende a Marián Mouriño na cidade deportiva Afouteza, onde arrinca a súa aventura celtista. Ante a idea dunha xornada de «rivalidade», o cómico asume: «Os deportivistas estamos nun momento no que eu teño menos que falar, igual pode vacilar Marián máis nesta época», di, á vez que felicita ao Celta polo regreso a Europa. «A ver se teñen a sorte de levantar unha copa dunha vez», engade con retranca. E non queda aí: «Este ano faivos falta unha plantilla moi ampla, e eu por cobrar e viaxar…Non fai falta nin xogar», ofrece Touriñán. A presidenta non tarda en devolverlle a broma: «Xa está disposto a vestir unha camisola celeste, que quede en cámara!». O de Culleredo admite que sente «unha envexa moi sa» por «ver un equipo na UEFA cheo de galegos» e a «aposta pola canteira» do club. Tamén quita o sombreiro ante o incombustible capitán: «O de Aspas é incrible, parece que nunca se vai acabar».
O percorrido continúa co director de Infraestruturas do club, Carlos Cao, que lle amosa un xacemento arqueolóxico de 5.000 anos ao carón da cidade deportiva. Touriñán non perde a oportunidade: «Atoparon olas, copas… Claro, como non as gañan, é para ver se aparece algunha para poñer no museo», comenta nunha aparte do programa.
Para poñer a guinda, e a falta de quecemento para saltaren ao céspede, a presidenta acéptalle un futbolín ao de Culleredo que remata coa primeira vitoria celeste do día.
Balaídos, entre copas e confesións
A segunda parada é Balaídos. «Teño moitas ganas de ver o museo», adianta Touriñán, que ao atopar a Intertoto dispara: «O título que gañaban dous», pica o convidado, que se considera «máis do Dépor que do fútbol».
Porén, sorprende á súa anfitrioa cunha confesión: «O Celta está poñendo en valor moitas cousas que a min tamén me definen. Esa imaxe que dades, eses elementos que unistes para facer este ‘novo Celta’, hai moita xente que está de acordo, aínda que non compartamos escudo nin bandeira». E engade: «É fácil facerse do Celta con todo o que están montando».
No vestiario, Marián lembra o primeiro ano de presidencia, un arranque complicado e cargado de retos marcado polo centenario: «Fixemos unha aposta grande cun adestrador con nome e experiencia, podiamos soñar con algo bonito e non nos saíu ben», admite, en referencia a Rafa Benítez. «Apréndese máis no peor», lembra Touriñán.
Un xantar de palco
A terceira experiencia tamén transcorre en Balaídos: un xantar como o dos seareiros de palco. Touriñán, iso si, non queda de todo convencido: «Comemos de petiscar, vindo a Vigo esperaba unhas centolas ou nécoras…».
Á mesa súmase o exporteiro Sergio Álvarez. «Un de Catoira, que debería ser máis de arriba que de abaixo… Non sei como foi ese fallo!», chancea con el Touriñán. No diálogo sobre o proxecto, o Gato de Catoira insiste: «Hai que coidar a canteira, tirar da xente de abaixo. O equipo faise máis forte con xente da casa». Touriñán asente: «Niso estamos de acordo».
No traxecto en furgoneta, chega o momento máis persoal: Touriñán pregúntalle á presidenta como é ser muller nun mundo tan machista. Marián respóndelle con firmeza: «Estou acostumada ás etiquetas, a ser ‘filla de’ e muller. Creo que se vai demostrando que non é un tema de xénero, senón de saber, escoitar e xestionar. Oxalá sirva de exemplo para que moitas mulleres se atrevan, cheguen e sexan respectadas sen condición de xénero».
«Igual é feo isto que vou facer»
A derradeira parada é na sede da rúa Príncipe. Alí, Marián Mouriño agasalla a Touriñán cunha camisola celeste co dorsal 10 e o seu nome. «Sabes que pasa? Eu son de empatar», devolve o humorista. E sorprende con contraagasallo: a camisola conmemorativa dos 25 anos da Liga do Dépor. «A ver se en 25 anos podemos facer camisolas do Celta!», desexa cun sorriso cando van posar con cadansúa camisola rival.
O broche final chega no despacho da presidencia, con vistas privilexiadas á ría. Marián amosa a súa colección de bolígrafos cos que asinou contratos de xogadores e de Claudio Giráldez. E, como unha nova estrela chegada ao club, a presidenta pide que o coruñés se sume á súa valiosa colección e «fiche» polo Celta asinando un estoxo, a modo de lembranza deste derbi amizoso. Pero a sinatura non é vinculante e, malia a toda a cordialidade, Touriñán terá que escoller entre Vigo ou a súa querida A Coruña: «Igual é feo isto que vou facer». A decisión final, esta noite ás 22.30 horas.
