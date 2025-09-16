Liam Hemsworth ya luce como Geralt de Rivia en ‘The Witcher’ tras la marcha de Henry Cavill
Netflix publica el tráiler de la cuarta temporada de la serie y anuncia su regreso a la plataforma el 30 de octubre
Tras una tercera temporada con final de infarto en la que el actor británico Henry Cavill colgó su medallón de brujo al despedir a su personaje de Geralt de Rivia, The Witcher regresa a Netflix el próximo 30 de octubre con una nueva entrega cargada de novedades, acción, intriga y, sobre todo, monstruos.
En ella, ahora que todos los conflictos del Continente se han convertido en una guerra en toda regla, seguiremos una vez más las aventuras de Geralt de Rivia. Eso sí, el apático brujo lucirá nuevo rostro a partir de esta cuarta entrega tras la marcha de la serie de Henry Cavill, la cual no ha interrumpido los planes de Neflix con una ficción cuyo desenlace llegará en una quinta temporada ya confirmada.
Su sustituto a lo largo de las dos últimas entregas no será otro que Liam Hemsworth, al que ya podemos ver en la piel del legendario brujo de la Escuela del Lobo tras la publicación del tráiler de la cuarta temporada, que muestra a algunos de los monstruos que se interpondrán en la búsqueda de su protegida, Ciri (Freya Allan), que ha decidido esconderse tras conocer la oscura realidad de sus poderes apocalípticos.
Tampoco faltarán en esta nueva temporada personajes tan queridos del universo The Witcher como el desvergonzado bardo Jaskier (Joey Batey) y la introvertida, intuitiva, pensante y juiciosa maga Yennefer (Anya Chalotra).
También forman parte del reparto de la cuarta temporada Laurence Fishburne (Regis), Danny Woodburn (Zoltan), Jeremy Crawford (Yarpen) y Linden Porco (Percival), a los que se puede ver en varias imágenes compartidas por Netflix.
- Muere una joven pareja en un accidente en la A-54 en O Pino
- Nadie quiere ponerse al frente de las cafeterías de los parques de Santiago
- Buscan vecinos en este pueblo pegado a Santiago de Compostela: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
- Don Juan Carlos se reúne con su familia en Sanxenxo
- El paseo marítimo más pintoresco de Galicia está a solo 45 minutos de Santiago: pasarelas y puentes de madera sobre el mar
- Rescatan a un grupo de senderistas cuando hacían una ruta de noche en Carnota
- Incendio en un piso de Santiago: cuatro personas trasladadas al hospital
- Una influencer gallega desvela su sitio favorito para desayunar y merendar en Santiago de Compostela: 'Todo tiene pintaza increíble