Liam Hemsworth ya luce como Geralt de Rivia en ‘The Witcher’ tras la marcha de Henry Cavill

Tras una tercera temporada con final de infarto en la que el actor británico Henry Cavill colgó su medallón de brujo al despedir a su personaje de Geralt de Rivia, The Witcher regresa a Netflix el próximo 30 de octubre con una nueva entrega cargada de novedades, acción, intriga y, sobre todo, monstruos.

The Continent awaits. Here’s your exclusive first clip of Liam Hemsworth as Geralt of Rivia in The Witcher Season 4.



En ella, ahora que todos los conflictos del Continente se han convertido en una guerra en toda regla, seguiremos una vez más las aventuras de Geralt de Rivia. Eso sí, el apático brujo lucirá nuevo rostro a partir de esta cuarta entrega tras la marcha de la serie de Henry Cavill, la cual no ha interrumpido los planes de Neflix con una ficción cuyo desenlace llegará en una quinta temporada ya confirmada.

Liam Hemsworth en el papel de Geralt de Rivia / Netflix

Su sustituto a lo largo de las dos últimas entregas no será otro que Liam Hemsworth, al que ya podemos ver en la piel del legendario brujo de la Escuela del Lobo tras la publicación del tráiler de la cuarta temporada, que muestra a algunos de los monstruos que se interpondrán en la búsqueda de su protegida, Ciri (Freya Allan), que ha decidido esconderse tras conocer la oscura realidad de sus poderes apocalípticos.

Tampoco faltarán en esta nueva temporada personajes tan queridos del universo The Witcher como el desvergonzado bardo Jaskier (Joey Batey) y la introvertida, intuitiva, pensante y juiciosa maga Yennefer (Anya Chalotra).

También forman parte del reparto de la cuarta temporada Laurence Fishburne (Regis), Danny Woodburn (Zoltan), Jeremy Crawford (Yarpen) y Linden Porco (Percival), a los que se puede ver en varias imágenes compartidas por Netflix.