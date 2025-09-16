Silvia Intxaurrondo responde a Miguel Tellado en plena polémica por el veto del PP a su programa: "Su equipo ha rechazado de forma sistemática"

El enfrentamiento entre Silvia Intxaurrondo y Miguel Tellado ha saltado de la pantalla de RTVE a las redes sociales. Todo comenzó cuando la presentadora de 'La Hora de La 1' compartió en su cuenta de X que, tras “un año y medio de veto de la dirección nacional del PP”, el portavoz popular había vuelto a hablar en su programa para expresar la posición de su partido sobre Gaza.

Miguel Tellado no tardó en replicar. En un mensaje cargado de ironía titulado “Matemáticas para Silvia Intxaurrondo”, detalló que desde 2024 había intervenido “13 veces en RTVE”: cuatro en 'La Hora de La 1', cuatro en 'Las mañanas de RNE', dos en 'Mañaneros 360', una en 'Parlamento RNE', una en 'Parlamento RTVE' y otra en '24h de RNE'.

La periodista respondió de inmediato, puntualizando que el veto no afectaba a toda la corporación pública, sino a ella y a su programa en concreto: “El veto es a 'La Hora de La 1' y, concretamente, a mi persona. La última vez que usted vino al programa fue en abril de 2024. Desde entonces, su equipo ha rechazado de forma sistemática que les entreviste”.

Pese a la tensión, Intxaurrondo quiso cerrar su mensaje con un tono conciliador, celebrando el regreso del político a su espacio y lanzando una nueva invitación: “Igualmente, me alegra que ayer regresase de nuevo al programa. Aprovecho para invitar a Feijóo a 'La Hora de La 1'”.

En cambio, la polémica no se dio por zanjada ahí, sino que el político contaba que "estamos a mediados de mes y he sido entrevistado 3 veces en RTVE. El 2 de septiembre estuve en el estudio de RNE en el programa de Juan Ramón Lucas, dos días más tarde, el 4 de septiembre, participé en el programa 'Mañaneros' con Javier Ruiz y ayer contesté a sus preguntas en 'La hora de la 1'. Este es el rigor. Quien veta a los medios de comunicación, a todos, es Pedro Sánchez, cuando se pasa más de 40 días sin responder a preguntas de la prensa en sus comparecencias públicas y está un año y medio sin conceder entrevistas. Basta ya de manipulaciones".

Finalmente, Intxaurrondo también comentaba que "miente y manipula. La última vez que le entrevisté fue en abril de 2024. Desde entonces, su equipo nos ha trasladado un veto hacia mi persona. Bienvenido de nuevo a 'La Hora de La 1'. Insisto en mi invitación a Feijoo al programa líder de la mañana con diferencia".