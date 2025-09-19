Atresmedia y Prime Video adaptan la saga más taquillera del cine español: 'Padre no hay más que uno' se convierte en serie sin la presencia de Santiago Segura

Atresmedia y Prime Video han confirmado que 'Padre no hay más que uno', la franquicia cinematográfica que se ha convertido en todo un fenómeno del cine español, dará el salto a la televisión en formato serie. La comedia, que ya ha finalizado su rodaje, se estrenará próximamente y promete trasladar a la pequeña pantalla el humor disparatado y el caos familiar que conquistaron a millones de espectadores en los cines.

La dirección y guion corren a cargo de Inés de León, que imprime su sello a 'Padre no hay más que uno, la serie', acompañada en la escritura por Raúl Navarro —también codirector— y Juan Manuel de Vega. La historia se centra en la familia Vicho Vaello, encabezada por Daniel Pérez Prada en el papel de Mateo, un padre que deja su carrera profesional para cuidar de sus cinco hijos, convencido de que “no puede ser tan difícil”, y Mariam Hernández como Helena, su esposa, que recibe la oportunidad laboral de su vida en la app Conchy.

Los hijos estarán interpretados por Claudio Gallego (Álex), Amanda Cárdenas (Teresa), Alberto Salvador (Luis), Naia de las Heras (Carola) y Olivia Guerrero (Bea). Todos ellos protagonizarán enredos y sabotajes al nuevo rumbo de la familia, que se ve obligada a mudarse tras el giro profesional de Helena. La trama jugará con las tensiones propias de un cambio de vida radical, aderezadas con momentos entrañables y con la vuelta de personajes reconocibles de la saga cinematográfica.

La saga original ha cerrado este verano su recorrido en la gran pantalla con una quinta entrega que volvió a arrasar en taquilla. En total, las cinco películas de 'Padre no hay más que uno' han superado los 11,3 millones de espectadores, convirtiéndose en el único título español que en los últimos cinco años ha sobrepasado la barrera de los dos millones de espectadores en cada una de sus entregas. Con estos antecedentes, la serie televisiva se presenta como una de las grandes apuestas de ficción nacional para la próxima temporada.

