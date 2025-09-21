'Bailando con las estrellas'
Anabel Pantoja deja a todos con la boca abierta con el beso que le da a su maestro al final de su actuación
La sobrina de Isabel Pantoja ha mostrado su entusiasmo tras realizar su segunda actuación en el programa.
Kevin Rodríguez
'Bailando con las estrellas' emitió anoche su segunda gala en Telecinco. El programa, que obligó a Jesús Vázquez a interrumpir la gala para dar una última hora de 'Supervivientes', también dejó a todos con la boca abierta por el beso de Anabel Pantoja a su maestro de baile.
A la sobrina de Isabel Pantoja le tocó defender un vals vienés bajo la potente canción 'I was nothing', de Whitney Houston. Además, la influencer se enfrentaba durante su actuación a su primer porté, algo que le ha traído por el camino de la amargura durante los ensayos.
En la gala, La exconcursante de 'Supervivientes' ejecutó bien el porté, pero dejó a todos con la boca abierta cuando, al final de la actuación, besó a Álvaro Cuenca, su pareja de baile. Después, Anabel ha explicado que el momento fue fruto de su emoción y euforia por haber conseguido realizar el baile correctamente.
- Diego Calvo y Monbús buscan una solución para los universitarios por la falta de plazas en las líneas de bus a Santiago
- De las fiestas de Fontiñas a la París de Noia: dos citas que no puedes perderte este finde en Santiago
- Corte de tráfico en una de las calles más centricas de Santiago
- Cierra en el Ensanche la pastelería que puso la mítica cruz en la tarta de Santiago
- Lavacolla gana peso en la red de Vueling: nuevo avión con base y más rutas tras la salida de Ryanair
- Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de Europa para una escapada de fin de semana
- Un aparatoso accidente de madrugada acaba con un vehículo volcado en la rúa Ánxel Baltar
- Una actriz gallega y Tanxugueiras protagonizan el nuevo spot viral de Movistar rodado en Galicia