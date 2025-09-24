Si te gustó 'La infiltrada' no puedes perderte esta película sobre ETA producida por J. A. Bayona

Los títulos sobre la historia de la banda terrorista ETA vuelven a estar en boca de todos. Y es que tras el éxito de La infiltrada, este miércoles se ha presentado en la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián Un fantasma en la batalla, thriller político escrito y dirigido por Agustín Díaz Yanes inspirado en la mayor operación encubierta contra ETA que llegará a las salas de cine el próximo 3 de octubre y, dos semanas después, el 17 de octubre, al catálogo de Netflix.

Cimentada en el contexto histórico, político y social de los años 90 y los 2000, la película –rodada en numerosas localizaciones del País Vasco español y francés– está protagonizada por Susana Abaitua, Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo y Ariadna Gil y producida por los productores de La sociedad de la nieve, Belén Atienza, Sandra Hermida y J. A. Bayona.

Agustín Díaz Yanes y Susana Abaitua diciéndose cosas bonitas es todo lo que está bien. Hoy es el gran día de ‘Un fantasma en la batalla’ en el @sansebastianfes. #73SSIFF pic.twitter.com/s8CIn2jDNI — Netflix España (@NetflixES) September 24, 2025

Un fantasma en la batalla cuenta la historia de Amaia Mateos Ginés (Susana Abaitua), una joven guardia civil que permanece durante más de una década trabajando como agente encubierta dentro de ETA con el objetivo, como desvela el tráiler de la película, de «descubrir el secreto mejor guardado» del grupo armado, localizar los zulos escondidos en el sur de Francia en los que se guardan las armas y explosivos de la banda terrorista.