Si te gustó 'La infiltrada' no puedes perderte esta película sobre ETA producida por J. A. Bayona

Escrita y dirigida por Agustín Díaz Yanes, llegará a las salas de cine el próximo 3 de octubre y, más tarde, el 17 de octubre, al catálogo de Netflix

Susana Abaitua, en ‘Un fantasma en la batalla’.

Susana Abaitua, en ‘Un fantasma en la batalla’. / Netflix

Los títulos sobre la historia de la banda terrorista ETA vuelven a estar en boca de todos. Y es que tras el éxito de La infiltrada, este miércoles se ha presentado en la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián Un fantasma en la batalla, thriller político escrito y dirigido por Agustín Díaz Yanes inspirado en la mayor operación encubierta contra ETA que llegará a las salas de cine el próximo 3 de octubre y, dos semanas después, el 17 de octubre, al catálogo de Netflix.

Cimentada en el contexto histórico, político y social de los años 90 y los 2000, la película –rodada en numerosas localizaciones del País Vasco español y francés– está protagonizada por Susana Abaitua, Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo y Ariadna Gil y producida por los productores de La sociedad de la nieve, Belén Atienza, Sandra Hermida y J. A. Bayona.

Un fantasma en la batalla cuenta la historia de Amaia Mateos Ginés (Susana Abaitua), una joven guardia civil que permanece durante más de una década trabajando como agente encubierta dentro de ETA con el objetivo, como desvela el tráiler de la película, de «descubrir el secreto mejor guardado» del grupo armado, localizar los zulos escondidos en el sur de Francia en los que se guardan las armas y explosivos de la banda terrorista.

