La memoria histórica de ‘San Simón’ llega al Festival de San Sebastián

«Trouxéronnos á illa na madrugada do día 15 –en referencia al 15 de octubre de 1936–. A pequena motora que nos levaba cruzou a ría en silencio. O medo torturábanos a todos», con este impactante testimonio arranca San Simón, el filme en blanco y negro de Miguel Ángel Delgado que narra, tras más de cuatro años de investigación, la historia del campo de concentración que se creó en la pequeña isla gallega de San Simón poco después de la fallida sublevación militar de julio de 1936, concretamente el 15 de octubre de aquel fatídico año.

Fotograma de ‘San Simón' / Cedida

La película –un homenaje dedicado a todas las víctimas del franquismo que el propio Delgado calificó de «elegía personal a la memoria de San Simón» a principios de semana durante su preestreno en la sala Numax de Santiago– llegará a los cines el próximo 24 de octubre. Antes, este jueves, tendrá lugar su presentación en el Festival de Cine de San Sebastián, en donde participa como la única película en gallego de su 73.ª edición. Lo hará fuera de concurso en la sección Made in Spain con dos pases cuyas entradas se agotaron hace días, un hecho que Delgado califica de «locura».

«Estoy especialmente satisfecho de que este trabajo, esta propuesta de cine diferente de muchos años de trabajo, haya conseguido hacerse un hueco en un festival como el de San Sebastián. Para todo el equipo, para todas las personas y asociaciones que han participado ha sido una noticia muy feliz que va a permitir que más gente vaya a poder conocer San Simón», señala Delgado a EL CORREO GALLEGO.

Tensión constante

San Simón –rodada en la propia isla gallega, pero también en lugares como la ETEA de Vigo, el Convento de Santa Clara de Pontevedra o A Cova da Moura, en el concello ourensano de Cenlle– está compuesta por 108 minutos de auténtico agobio y tensión constante capaces de hacernos sentir como un preso más. A ello contribuye enormemente que hasta nuestras retinas llegue una cuidada fotografía en blanco y negro que capta el destino de las casi 6.000 personas de toda España que fueron represaliadas durante los siete años que San Simón funcionó –hasta el 15 de marzo de 1943– como campo de concentración a través de su gran protagonista, el cambadés Flako Estévez, quien se pone en la piel de Lamas, un recluso asignado a la sección de penas dentro de la colonia penitenciaria. Su posición en la isla le permite conocer en mayor detalle todo lo que le sucede a los presos, sin embargo, ello no impide que se encuentre exento del trágico destino que les espera a los habitantes de San Simón.

Fotograma de la película 'San Simón' / Cedida

Estévez encabeza un elenco –en el que también se encuentran Alexandro Bouzó, Guillermo Queiro, Ana Fontenla, Mª del Carmen Jorge, Manuel F. Landeiro, Lucía Amarelle, Javier Varela, Tatán, Darío Fernández y Andrés Giráldez– que no solo mezcla actores profesionales e intérpretes sin experiencia previa, sino que también incluye hijos y nietos de personas que estuvieron recluidas en la colonia penitenciaria de San Simón durante sus siete años de funcionamiento, los cuales han ayudado enormemente a acercar esta historia que seguro que dará mucho de qué hablar en San Sebastián.