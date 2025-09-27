Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Norma Duval: «O único que lle pido á xente nova é que non perda a súa identidade»

Co cómico David Perdomo de anfitrión, a célebre actriz e presentadora descubre as súasanécdotas con Lola Flores, Paco Umbral, Alain Delon, Richard Gere ou Don Johnson

Norma Duval e David Perdomo, nun momento do programa

Norma Duval e David Perdomo, nun momento do programa / TVG

Gabriel Fuentes

Vigo

A Televisión de Galicia emite esta noite, ás 22.30 horas, unha nova entrega de A miña gran cidade desde A Coruña. O anfitrión é o actor e cómico David Perdomo, o koruño por excelencia, que recibe á gran vedete Norma Duval. El ten só unha hora e catro experiencias para convencela de quedar na cidade herculina. Ela chega coa mente aberta: «Quero que me sorprendan».

A xornada arrinca nos xardíns de Méndez Núñez, que lle espertan recordos da infancia a Perdomo: «A este parque traíame o meu avó». E decontado esperta o fenómeno fan nas rúas herculinas. Veciños e turistas achéganse a Norma Duval con naturalidade, como quen reencontra unha amiga de toda a vida. Norma responde aos saúdos e afagos con amabilidade: «A min gústame a xente. Son unha personaxe algo familiar para eles».

A chuvia sorpréndeos a medio paseo e o coruñés teme pola continuidade da experiencia, pero Norma non perde a compostura: «Dá igual que chova, esta cidade é bonita de todas as maneiras».

O segundo alto no camiño é en La Marina by María, onde Perdomo quere presumir de boa mesa coruñesa. Norma lánzase a falar de amizades e das súas anécdotas cos máis grandes: Lola Flores, Paco Umbral, Alain Delon

Non tarda en saír o tema do mítico anuncio de Freixenet que protagonizou en tres ocasións. «No 1992 asinei para facelo con Richard Gere e 15 días antes de gravalo él marchou cos lamas (tibetanos)», lembra con humor. Continúa: «Ao final fixeno con Don Johnson, guapísimo» .

Falando da evolución do mundo do espectáculo coa Internet e as redes, Norma reflexiona sobre o papel das redes sociais na presión da imaxe: «Hai que estar cos tempos, non podes quedar conxelada. O único que lle pido á xente nova é que non perda a súa identidade».

O momento máis teatral chega, como non, no Teatro Colón. Perdomo recorda as varias veces que o encheu co seu grande amigo Xosé Antonio Touriñán, tamén convidado do programa con Marián Mouriño. As butacas, a moqueta e os acabados elegantes do escenario fanlle revivir a Norma a súa época no Folies Bergère de París: «A función non se podía comezar ata que chegasen os bombeiros. ¡Estes teatros teñen moita madeira!».

A diva decide ensinar ao anfitrión a baixar unhas escaleiras «como unha vedete»: pés pegados aos chanzos, sen mirar ao chan e cunha lixeireza grácil. Perdomo lánzase sen medo. Consegue baixar, pero a elegancia non lle chega a tanto.

E entón chega a verdadeira paixón de Perdomo: os perfumes da súa enorme colección. Instálanse no palco e introduce unha cata que parece un xogo secreto entre os dous.

O reloxo aperta e, cando todo apunta a unha sesión de surf no Orzán, Norma decide mudar os plans e leva a David ao hotel Meliá María Pita. Alí faille probar un traxe de electroestimulación, o seu segredo para manterse en forma.

Chega o final e Duval debe elixir se colle a maleta e queda ou, porén, marcha co billete de volta a Suíza. A decisión final, esta noite na TVG.

