Josie vuelve a TVE como concursante de 'Maestros de la Costura Celebrity' tras 'Tu cara me suena' y 'Bailando con las estrellas'
El estilista se embarca en una nueva aventura televisiva como aprendiz del taller de costura
Ricky García
Madrid
TVE volverá muy pronto a ser "rasé". La cadena pública ha llegado a un acuerdo con Josie para que se incorpore a la primera edición de 'Maestros de la Costura Celebrity', según ha conocido en exclusiva Yotele. De esta manera, el estilista vuelve a ponerse a prueba como concursante, en esta ocasión como aprendiz en el talent show de corte y confección presentado por Raquel Sánchez Silva.
Según la información a la que ha tenido acceso este portal, el concurso arrancará sus grabaciones en las próximas semanas, comenzando una nueva etapa con novedades destacadas en el formato y en la que el joven diseñador de moda Luis De Javier se incorporará como miembro del jurado, junto a los veteranos Lorenzo Caprile y a María Escoté.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Las 2.558 vacas de Santiago: 'Tenemos más que Boqueixón
- Peinado, hacia el circo mediático contra su primera decisión y las resoluciones de la Audiencia y del Supremo
- Aparatoso accidente en la SC-20 de Santiago con dos heridos graves
- Ames inspeccionará la pensión de la Rúa da Cruxa de Milladoiro como urgen los vecinos
- Santa Minia desafía a la lluvia y reúne a miles de fieles en Brión
- «Santa Minia nunca defrauda»
- Los taxistas denuncian que 120 VTC circulan de forma ilegal en Santiago: «Cada vez hay más»
- Atropello y fuga en la N-550 de Milladoiro