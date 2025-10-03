Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O cineasta Ángel Santos volve á longametraxe con ‘Así chegou a noite’

O filme estrearase no Festival Internacional de Cine de Xixón unha década despois do seu último traballo

Os actores Denís Gómez e Violeta Gil, nun momento de ‘Así chegou a noite’

Os actores Denís Gómez e Violeta Gil, nun momento de ‘Así chegou a noite’ / Cedida

Unha década, ese é o tempo que o cineasta galego Ángel Santos tardou en voltar á gran pantalla. Faino máis de dez anos despois coa estrea de Así chegou a noite, longametraxe que se presentará no Festival Internacional de Cine de Xixón, un dos máis prestixiosos de España, que celebrará a súa 63ª edición do 14 ao 22 de novembro.

Rodado en Galicia, o filme explora temas como as relacións de parella, a necesidade de romper os vínculos co pasado ou a tentación de desaparecer nun drama, protagonizado por Denís Gómez e Violeta Gil, no que un escultor establece o seu taller nunha apartada zona rural da costa galega e corta todo tipo de contacto con amigos e familiares ata que unha antiga amante acude ao seu encontro.

