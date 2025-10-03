O cineasta Ángel Santos volve á longametraxe con ‘Así chegou a noite’
O filme estrearase no Festival Internacional de Cine de Xixón unha década despois do seu último traballo
Unha década, ese é o tempo que o cineasta galego Ángel Santos tardou en voltar á gran pantalla. Faino máis de dez anos despois coa estrea de Así chegou a noite, longametraxe que se presentará no Festival Internacional de Cine de Xixón, un dos máis prestixiosos de España, que celebrará a súa 63ª edición do 14 ao 22 de novembro.
Rodado en Galicia, o filme explora temas como as relacións de parella, a necesidade de romper os vínculos co pasado ou a tentación de desaparecer nun drama, protagonizado por Denís Gómez e Violeta Gil, no que un escultor establece o seu taller nunha apartada zona rural da costa galega e corta todo tipo de contacto con amigos e familiares ata que unha antiga amante acude ao seu encontro.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los alumnos del IES Rosalía de Santiago, en pie de guerra: «Queremos salir a la Alameda en el recreo»
- Un recuerdo para 'Juan, o cego': una foto suya se viraliza en redes con cientos de comentarios nostálgicos
- Un profesor de la USC reconoce haber estafado 9.500 euros a la universidad mediante el cobro de facturas falsas
- Santiago apuesta por el verde: así transformará el Monte Viso el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- El monte Pedroso de Santiago estrena zona de descanso y auditorio al aire libre: ‘O Sesteadoiro»
- Muere el catedrático de Historia del Arte y académico Ramón Yzquierdo Perrín a los 77 años
- El alcalde de Ribeira destituye a 3 de los 5 ediles del PBBI: 'Tania Redondo firmó la moción de censura bajo presiones
- El PP anima a los ediles socialistas y no adscritos a apoyar una moción de censura en Santiago