A gran noite de 'A miña gran cidade' na TVG: Dúas novas entregas este sábado ás 21.50 e ás 23.00 horas
Azúcar Moreno, a Jabois: "Esta viaxe a Pontevedra é do máis bonito que vivimos"
O xornalista galego descobre os recunchos da que foi a súa cidade ás irmás Salazar
"Estamos motivadísimas, sentímonos moi cómodas nesta cidade", confesan as artistas
Hoxe sábado é a gran noite de A miña gran cidade. A TVG emitirá ás 21.50 horas una nova entrega do programa co xornalista e escritor Manuel Jabois como anfitrión das Azúcar Moreno en Pontevedra e, seguidamente, ás 23.00, outro novo capítulo con Sergio Pazos como guía de Las Supremas de Móstoles en Ourense.
Pontevedra convértese no escenario dunha combinación tan improbable como irresistible: Manuel Jabois tratará de conquistar cos encantos da cidade a dúas convidadas de luxo, as irmás Encarna e Toñi Salazar, coñecidas en todo o mundo como Azúcar Moreno. A priori, dúas formas de entender a vida ben distintas. Él, galego e xornalista afiado da prensa estatal; elas, un dúo histórico da música española con máis de 45 anos de carreira. Mais a conexión é inmediata. "Aos cinco segundos de velas dixen: que tías máis enrolladas", confesa Jabois. "Parece que o coñecemos de toda a vida", devolve Toñi.
"Sempre que hai unha cámara diante, póñome nervioso", suliña Jabois antes de comezar. Aínda que asegura coñecer ben a súa cidade, tamén admite que segue a perderse polas súas rúas. As Azúcar Moreno, pola súa parte, chegan con ganas de descubrila con calma: "Viaxamos por medio mundo e en realidade, de cada cidade, coñecemos o hotel e o escenario", din. "Estamos motivadísimas, sentímonos moi cómodas aquí en Pontevedra", engaden.
Un percorrido histórico
A primeira parada é na praza de abastos. Para Jabois, se queremos "coñecer unha cidade é importante saber qué se move alí, cómo se comunica a xente, cómo se vende, qué se merca…". As irmás Salazar quedan fascinadas: "Namoramos do mercado, é como un debuxo". Os veciños non tardan en recoñecelas, acércanse a falar e mesmo arrincan a cantar. "O lugar é bonito pola xente!", comentan emocionadas. "É para estar agradecida a todos os pontevedreses, grazas de corazón. Aquí teñen dúas amigas para sempre", sentencian.
Na segunda experiencia, o trío percorre as rúas do casco histórico, dende a casa de Valle-Inclán ata a praza de Teucro. "Esta cidade ten historias en cada recuncho", explica o anfitrión. O percorrido segue pola Alameda e o parque das palmeiras, onde Jabois sorprende cunha anécdota histórica do século XIX.
A visita ás ruínas do Convento de Santo Domingo engade solemnidade e, mesmo alí, seguen recibindo agarimo popular e peticións de fotos. "Esta viaxe a Pontevedra é do máis bonito que vivimos", recoñecen sinceras. "É unha auténtica obra de arte o que tedes aquí", chegan a dicir as irmás Salazar.
- Un muerto y dos heridos tras colisionar dos camiones y un vehículo en el corredor Brión-Noia
- Un sexagenario muerto y dos heridos en otro choque en el corredor de Brión
- Santiago apuesta por el verde: así transformará el Monte Viso el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- Un recuerdo para 'Juan, o cego': una foto suya se viraliza en redes con cientos de comentarios nostálgicos
- Santiago se echa a la calle para protestar por la detención de la Flotilla a Gaza
- Muere el catedrático de Historia del Arte y académico Ramón Yzquierdo Perrín a los 77 años
- San Froilán, Marisco y Faba de Lourenzá: guía de las fiestas más destacadas este mes de octubre en Galicia
- Santiago capta 8,7 millones de fondos europeos para la transformación del noroeste de la ciudad