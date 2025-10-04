Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A gran noite de 'A miña gran cidade' na TVG: Dúas novas entregas hoxe ás 21.50 e ás 23.00 horas

Sergio Pazos saca a súa "chispa" ourensá para facerlle as beiras a Las Supremas de Móstoles

O recoñecido actor e cómico será o anfitrión das irmás Vicky, Luisi e Susi na cidade das Burgas

Las Supremas de Móstoles, con Sergio Pazos, na catedral de San Martiño, en Ourense

El Correo Gallego

Santiago

A cidade das Burgas é o escenario da segunda entrega da noite de A miña gran cidade, que comenza as 23.00 horas. No programa da TVG o cómico Sergio Pazos, ourensán ata a medula, despregará toda a súa simpatía para conquistar os corazóns de Vicky, Luisi e Susi Bodega, ou o que é o mesmo, Las Supremas de Móstoles.

Pazos, home de teatro, TV e cinema, é un dos cómicos máis recoñecidos de todo o país. E, grazas á súa exitosa carreira, esta noite xa ten parte do traballo feito, xa que Las Supremas din del que "como actor nos encanta". Non é un eloxio menor, xa que vén dunhas artistas que levan décadas nos escenarios, xa sexa facendo os coros de grandes artistas como Juan Pardo, José Luis Perales, Sergio Dalma e Paulina Rubio; gravando bandas sonoras de películas infantís; ou coa súa propia carreira.

"Estades en boas mans, non vos preocupedes". Pazos comeza aclarando ás súas convidadas que ten un plan para elas, que inicialmente se amosan moi interesadas en catar a gastronomía galega.

Paseo polo centro histórico

A primeira experiencia comeza no corazón da zona histórica da cidade, concretamente na catedral de San Martiño. "¡Qué bonito!" é o primeiro que din as tres irmáns ao entrar na coñecida capela do Santo Cristo. "As lendas din que de noite médralle o pelo, as unllas e os dentes", apunta Sergio mentres as convidadas seguen abraiadas coa beleza da sala. A pesar de recoñecer que a imaxe lles dá un pouco de medo, din que "es impresionante" e "lo más bonito que he visto hasta ahora en mi vida, lo prometo".

"Moita xente non coñece esta parte tan bonita de Ourense, como é a nosa catedral", apunta Sergio, xusto antes de sorprender a Las Supremas levándoas ás cubertas do templo. "Es un privilegio subir aquí", aseguran as artistas. E alí divisan toda a cidade. O percorrido por As Burgas segue na zona dos viños, onde as tres irmáns confesan que "nos apellidamos Bodega, pero no bebemos absolutamente nada" e a continuación fánlle unha proposta a Sergio Pazos: "Tú te bebes los vinos y nosotras nos comemos el pulpo".

