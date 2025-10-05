La próxima semana
Cuatro anuncia el regreso de 'Callejeros', que arranca nueva temporada con un tema de cadente actualidad
El programa se enfrentará a 'Sin gluten', 'Juego de pelotas' y 'La Agencia'
Redacción Yotele
Cuatro estrena la nueva temporada de 'Callejeros' el próximo miércoles a las 23:00 horas, justo después de 'First Dates'.
El programa liderado por Nacho Medina arrancará su nueva tanda de episodios metiéndose en la piel de quienes se enfrentan a uno de los mayores retos de su vida: encontrar su primer hogar. Historias reales, sorprendentes y a veces estremecedoras, que muestran cómo jóvenes, parejas y familias luchan por abrirse camino en un mercado cada vez más complicado.
El estreno de 'Callejeros' coincidirá en su franja horaria con el debut de 'Sin gluten', la nueva serie de La 1, así como con 'Juego de pelotas' (Antena 3) y 'La agencia' (Telecinco), lo que augura competencia entre cadenas.
La edición anterior se emitió entre noviembre de 2024 y febrero de 2025. Sus 13 capítulos registraron una media de 545.000 espectadores y un 6,1 % de share.
- La alcaldesa de Santiago considera 'decepcionante' la reunión de coordinación aeroportuaria: 'Seguimos repetindo o mesmo
- El profesor de la USC más valorado en el ránking de Stanford: «Se están incorporando investigadores jóvenes con mucha fuerza»
- Los creadores de 'El caso Asunta' buscan figurantes en Galicia para rodar en Santiago una nueva serie para Netflix: esto es lo que necesitan
- Un restaurante de Santiago se cuela entre los favoritos del National Geographic para octubre
- Vivienda y servicios accesibles dan forma a un segundo cinturón urbano de Santiago
- Santiago capta 8,7 millones de fondos europeos para la transformación del noroeste de la ciudad
- Santiago se vuelca con Palestina en una manifestación multitudinaria
- Uno de los accesos al casco histórico de Santiago permanecerá una semana cerrado al tráfico